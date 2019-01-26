討論含糖飲料、人性光輝 108學測國寫達題易

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旺報

108學年度大學學測國文寫作共有兩大題，國文老師認為，今年考試時間比去年增加10分鐘，並且考題比去年更容易作答，較不易發生讀不懂或下筆難的窘境，考生如果能發揮正常表現，在總分共計50分的考試中，獲得約29分至30分應不成問題。

今年學測國寫第一大題知性題考「高糖飲料」影響身心健康，包括兩個圖表；第二大題感性題取材自陶潛史料《南史》及現代小說《千江有水千江月》，談對他人的憐惜與善意。

建中退休名師林明進認為，今年國寫考試比去年多出10分鐘，兩大題包含知識型圖表題、情義型寫作材料，兩題都比去年更容易作答，國寫在國文科考試占50分，考生只要能發揮正常表現，去年平均可獲得27.77分，今年可再增加2分，大約在29至30分之間。

林明進進一步指出，在第一大題討論含糖飲料的部分，要求考生對政策、現象有所論述，無論對此提出贊成或反對的立場，都要能寫出清楚的說明，以及如何做，至於第二大題，以文白兩題同步出題，描繪人性光輝、溫暖的心，建議考生以夾敘夾議來寫作，或是以故事來呈現，分數都會不錯。

全教總國寫科教師群評析考題並認為，問題一為圖表判讀，只要檢索數據，學生容易回答，考題為含糖飲料的攝取，不只可以檢驗學生平日的健教常識，這一類的素材，更能提醒考生平時需重視與生活相關的時事、知識，如果學生寫反對的想法，不容易拿高分，談反對的意見將被侷限。

命題二則有兩文，第1文取自《南史‧隱逸‧陶潛傳》，第2文則改寫自作家蕭麗紅《千江有水千江月》，得分關鍵在於考驗學生歸納統整、精確表述的能力，全教總教師群認為，如果以「善意」為題，取代「溫暖的心」，思考的範疇比較可以擴展。

考生如想在命題二拿高分，全教總教師群建議，學生取材不要太過浮濫的例證，只要表達出對於社會的關懷，就能符合命題的寓意，而答題關鍵在於能看出甲文的精神，以及細心讀懂文本，要能掌握文中提及「人子」所指涉的對象。

(旺報 )

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