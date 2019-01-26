現世報？停一小時收200 九份停車業者下場超慘

2019年01月26日 16:47 中時 張穎齊 中時電子報／ 林毅 中時電子報／

位在九份的施姓停車場業者，遭投訴標價不清，挨罰1.5萬元，令他相當不滿，要求當事人對質。（張穎齊攝）

九份有停車場業者，被投訴「1次200元」在結帳時卻變成「1小時200元」。（張穎齊攝）

一對夫妻控訴日前開車到九份遊玩時，看到有停車場標榜「1次200元」，但在結帳時卻變成「1小時200元」，且車上的零錢還突然不見，氣得在臉書發文痛批「這輩子永遠不去九份！」新北市交通局獲報後更開罰業者1.5萬元。業者今（26）日受訪時表達不滿，澄清自己是被冤枉，要求當事人來對質。

有對夫妻在臉書上po文指出，他們先前到九份要停車時，跟業者講好1次200元，他便留下鑰匙去逛老街，回頭要結帳離開時，業者竟改稱「1小時200元」，使得他付了3小時600元的費用，且還發現車上的零錢竟不翼而飛，痛批「這輩子永遠不去九份！」

新北市交通局獲報後，會同警方前往稽查並開罰，交通局指出，因停車場業者對收費標要變更，應報請地方主管機關核備公告，但業者並未依《停車場法》第25條規定，且違反4次，遂依《停車場法》法第37條處以最高1萬5000元罰鍰，並責令限期改正。

「當事人出來對質！」施姓業者表示，他一直以來都有清楚地將價格「1小時200元」的掛牌掛好，且根本沒有去動車上零錢，如果當事人講得屬實，請把車牌號碼告訴他，或調行車紀錄器、監視器，否則提不出證據，又再亂影射，他將不排除提告。

施男說，他根本不知道有人投訴他4次，也不知道交通局這些規定，是當事人自己沒看清楚標價，他們都有講很清楚，當時也沒被當場反應，也沒報警，直呼冤枉。

交通局對此說明，經查業者並未取得「停車場營業登記證」，屬無證非法營業用停車用地，並無向府內呈報也無紀錄，另外業者堅稱是「每小時收費200元」，不過現場無明確公告費率，依法當場開罰1.5萬元；且經統計，至今已違法4次，累計罰金4萬2000元。

(中時 )