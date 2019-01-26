蘇貞昌參訪企業拋雲端管理 要公務員「皮繃緊點」

行政院長蘇貞昌下鄉參訪，拋出「雲端管理」構想，希望能師法民間企業，透過雲端即時掌握各部會狀況。（王文吉攝）

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行政院長蘇貞昌南下台中參訪勝源機械，特別參觀四面自動刨木機的生產流程。（王文吉攝）
行政院長蘇貞昌在木片上簽名，並寫下「拚經濟，作伙衝！」（王文吉攝）

行政院長蘇貞昌上任後首度下鄉「接地氣」，26日前往台中市大肚區參訪木工機械大廠「勝源機械」，蘇貞昌得知該廠開發「數位聯網平台」，透過雲端就能即時掌握生產線動態，他立即打趣說，請張董事長也幫行政院開發一套，以後他就能坐在辦公室看，不用四處跑來跑去，但公務人員可能「皮就要繃緊一點」！蘇一講完，現場官員立刻爆出笑聲。

蘇貞昌在經濟部長沈榮津、工業局長呂正華及立委林靜儀、台中市議員謝志忠陪同下，前往勝源機械參訪，由董事長張聰捷簡報，並介紹「智慧機械聯網平台」，該廠將設備運作狀態的數據全面數位化，透過雲端便可以遠端即時監控，技術歐洲大廠平起平坐。

「台灣勝利就從這裡做源頭！」蘇貞昌致詞時推崇勝源是全球第二大木工機械大廠，他自嘲說，機械他是外行，台灣不大、人也不多，但木工機械能拚到全球排名第4位，為台灣爭光，他特別前來表示敬意。

蘇貞昌也稱讚勝源機械開發的「智慧機械聯網平台」，能立即顯示生產線的問題所在，他要台下的經濟部長沈榮津與廠商研究看看，如果能為行政機關設計一個這種平台，公文跑太太慢，或是處理不好，也能出現訊號，這樣政府效能一定會提高，像他自己衝衝衝一樣。

蘇貞昌打趣表示，與民間力量相輔相成，這樣他不用四處跑來跑去，坐在辦公室看這條生產線，到底哪裡塞車，這樣不知道有多好。不過公務機關如果有這種平台的話，公務人員可能「皮就要繃緊一點」。

在場人士聽言，立刻爆出笑聲，事後有官員私下表示，院長突然拋出「雲端管理國家機器」還煞有其事，要部長研究看看，不知道「講真的還是假的」。

(中時 )

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