華為有望突破包圍網？「五眼」這國保證公平對待

有別於國安機關直指華為有重大風險，紐國總理阿爾登表示「我們向華為保證，將給予其公平對待」。圖為華為商標。（美聯社）

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中時電子報

身為西方情報組織同盟的「五眼聯盟」成員之一的紐西蘭，去年11月政府通訊安全局以國家安全構成重大風險為由，拒絕採用華為5G設備。但有別於國安機關，紐國總理阿爾登在世界經濟論壇上表示「我們向華為保證，將給予其公平對待」。

有別於國安機關直指華為有重大風險，紐國總理阿爾登表示「我們向華為保證，將給予其公平對待」

根據路透社24日報導，有別於政府通訊局直指華為有重大風險，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）在世界經濟論壇上表示願平等對待華為，並說「這並非為了個別的供應商，我想是為了整個紐西蘭的網路架構著想」，也願意給華為機會表明其安全政策。

先前紐西蘭情報部門曾表示，與華為合作5G網路下、紐西蘭電信公司Spark所架設的行動網路中已確認存在重大風險危機，但不願提及Spark行動網路何部分引起關切與相關細節，並表明此為「機密資訊」。

「五眼聯盟」（Five Eyes）為澳洲、加拿大、紐西蘭、英國和美國等國家之間，共享國家安全情報訊息。近年大陸通訊巨頭企業華為積極打入世界市場，但遭美國指出期電信及網路設備有後門設備，恐藉此竊取外國機密，對資安造成嚴重威脅；加上華為創辦人任正非的解放軍背景，以及大陸國安法授權政府可要求企業「提供必要的支持和協助」，讓西方國家對華為加深懷疑。

目前除了加拿大政府尚未宣布禁用華為之外，美、澳、鈕先後聲明官方不使用華為設備，而英國則雖未中止和華為合作，但英國電信將在未來兩年把華為產品從其核心4G網路移除，合作前景堪憂。而全球第二大行動通訊運營商沃達豐（Vodafone）25日也宣布暫停在其新的核心5G網路中使用華為設備。

(中時電子報)

文章來源：New Zealand PM says country is not discriminating against Huawei

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