韓國瑜選總統強過黨內太陽 吳敦義：符合資格都有機會

2019年01月26日 16:52 中時 林縉明

北市立委補選明投票，國民黨主席吳敦義26日下午陪同黨籍候選人陳炳甫車隊掃街，對於國民黨2020總統大選如何產生人選，吳敦義提出候選人須具備廉潔又有能力、政績要好等4個條件，自然有勝出機會，至於要採用全民調或民調加黨員投票等制度，這部分要好好商量，看哪個方案能讓更多民眾接受並支持。

高雄市長韓國瑜去年選舉颳起「韓流」，上任後各項表現備受期待，甚至有支持者力拱韓國瑜參選2020總統選舉，民進黨台北市議員王世堅直言，韓國瑜若參選2020總統選舉，會強過國民黨其他太陽，對此，吳敦義26日受訪表示，他是黨主席，所以不評論、不分析，任何人有意願並符合條件，自然有出線機會。

國民黨日前中常會上有常委提案，希望2020黨內總統初選應進行辯論，同時分區民調與投票，吳敦義說，很多人提供意見，就國民黨而言，過去有全民調，後來被否決，在臨時黨代表大會推舉新人選；也有7成民調、3成黨員投票，各種制度都實施過，所以要好好商量，看哪種制度最能顯現出候選人是否符合民眾期待。

此外，民進黨內不少人看好吳敦義代表國民黨選總統，吳敦義認為，不必看好或不看好，任何人只要符合廉潔又有能力，政績表現好，對國家又有忠誠，對國民黨始終忠貞等條件，就應該有角逐黨內總統初選機會，在公平的競爭下不分歧、不分裂。

(中時 )