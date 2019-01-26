賴正鎰要在高雄蓋涵碧樓 韓國瑜笑稱：可叫韓冰樓

透過擔任商業總會名譽理事長的前立法院長王金平他居中促成，商業總會理事長賴正鎰(後方)帶著458名老闆們26日南下高雄找投資商機，爭相想要市長韓國瑜幫忙覓土地，創造就業機會，跟著高雄發大財。(劉宥廷攝)

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全國商業總會理事長賴正鎰帶著458名老闆們26日南下高雄找投資商機，爭相想要市長韓國瑜幫忙覓土地，創造就業機會，跟著高雄發大財；賴正鎰受訪說，只要韓市長提出土地，鄉林就會在這裡蓋涵碧樓，韓國瑜在旁一聽笑稱，「可取名韓冰樓」。

這場名為「愛鄉愛土拚經濟」企業投資台灣南區招商會議，是透過擔任商業總會名譽理事長的前立法院長王金平他居中促成，嘉義、台南及屏東等縣市也派了代表與會；身為地主的韓國瑜積極把握此次招商機會，高市府局處為韓凖備簡報，詳細介紹高雄投資環境，與高雄市府可提供企業界哪些投資協助。

賴正鎰說，本來預計一團大約200人，但開放報名不到10天，會員企業家報名人數爆量到458人，是歷年來罕見參訪盛況；知名企業有秀泰影城、還有他本身的鄉林集團涵碧樓等等，都想到高雄來，大家對韓市長在高雄執政非常有信心，配合其愛情產業鏈，不少婚紗業者也來了。

王金平受訪被問及韓主政後的高雄是否景氣變好？王說，從韓市長當選以後，高雄就是一片活力的呈現，未來有非常好的投資機會；媒體追問他近來好像跟前總統馬英九破冰？王金平說，我們本來也沒有什麼不好，多年來他從沒講過馬總統一點不對，沒有什麼破冰不破冰的問題，等待機緣一到，他們兩個自然會碰面。

(中時 )

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