南區東興往建國打通完工 盧秀燕：持續加速都市建設

2019年01月26日 17:42 中時 陳世宗

台中市東興路打通為連接南區東興路及13期重畫區的重要聯通道路！市府建設局投入3857萬元預算執行，26日舉行完工通車典禮，讓原本15分鐘路程縮減為1分鐘。市長盧秀燕說，未來會持續加快速度，建設都市道路縫合、地下道填平，為市民帶來更安全便利的交通。

盧秀燕說，鐵路高架化從前市長胡志強時期開始推動，當時她也極力爭取中央經費，在多位立委協助下成功推動建設；隨鐵路高架化，平面道路也需要接續縫合；這次打通的道路長度雖僅約13公尺，但讓15分鐘路程大幅縮短為1分鐘，趕在春節前如期如質完工，是「獻給南區一個新年禮物」。

盧秀燕指出，此次打通的道路當地民眾期盼已久，感謝立委黃國書、市議員邱素貞、何敏誠、鄭功進、李中等人共同奔走；也感謝前市長林佳龍協助在任內讓這條路動工，她上任後也接續協助推動，順利讓這條路如期完工；未來也會加快速度，縫合都市、地下道填平等建設。

立委黃國書表示，東興路打通工程已努力推動多年，他也積極協調台鐵協助，並協助都市計畫變更，感謝前市長胡志強、林佳龍等人共同努力下開始動工；盧秀燕市長也成功讓東興路打通工程在春節前完成，這是台中市都市縫合最重要的一條道路，促進東南區發展。

建設局強調，台中市區內南北向主要交通動線之一的東興路貫穿西屯、南屯及南區，長期因土地未開闢及鐵路阻隔無法連通阻礙地方發展。26日先行開放鐵路高架化平面道路通車，成為往來貫通西屯、南屯與南區一條快捷道路，中山醫大學生上下學必經道路變得更安全、方便。

(中時 )