霸王寒流再現？鄭明典：負北極震盪醞釀中 恐春節襲台

（圖片來源：NAAA/NWS/CPC／翻攝鄭明典臉書）

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中時電子報

霸王寒流過年報到？觀察環繞北極的極鋒噴流近日變化，恐怕已鎖不住極區寒風，氣象局氣象預報中心副主任鄭明典預測，未來可能引發一波顯著的負北極震盪現象，台灣有可能在農曆春節期間受影響。

鄭明典在臉書PO文並上傳圖表，指「負北極震盪」蠢蠢欲動，圖中「紅色部分是減弱的極渦，現在訊號還在很高的地方，但是往下影響的趨勢越來越明顯，很可能引發一波顯著的負北極震盪現象」。

氣象局解釋「北極震盪」，冬天北極圈常刮起寒風並南下入侵溫帶地區，不過，極區附近有風速強勁的氣流「極鋒噴流」，將寒風鎖在極區內，極區內的天氣酷寒，而極區外的溫帶地區，則是可以維持相對溫暖，這是「正北極震盪」。

一旦極鋒噴流減弱，就鎖不住極區寒風，寒風南下導致溫帶地區也爆冷，這就是「負北極震盪」，台灣處於熱帶與亞熱帶之間，受影響雖然不大，但有時不免還是會被掃到。

鄭明典說，負北極震盪的進度，仍需觀察，「統計上，台灣只會是被掃到邊，如果受影響的話，最可能的時間大約就在春節假期中。值得持續追蹤！」，網友竟不怕冷，留言「來吧～極地寒流，很久沒冷了」、「就在等這波，春節好好吃火鍋」，有人已預告春節行程，「過年除夕初一初二3天要到武陵農場露營」。

(中時電子報)

3年前霸王寒流發威，海拔僅560多公尺的坪林南山寺也降下大雪，附近放眼望去，全變成銀白世界，農曆春節期間也許有機會再遇。（圖／中時資料照）

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