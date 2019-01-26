更新台中》深夜駕車拒檢不顧警開槍狂逃　到案供稱欠債沒駕照怕婚姻不保

2019年01月26日 17:32 中時 陳淑芬

陳淑芬／台中報導

警方26日凌晨在環中東路五段執行酒駕取締，1輛白色休旅車拒檢，迴轉逆向加速衝撞攔截警方，帶隊執勤的內新派出所副所長許志弘在與車距僅5公處，緊急朝車輪開1槍，驚險躲過，但休旅車仍加速逃逸。警方下午循線找到36歲石姓駕駛到案，石男指稱，他已負債累累，又無照駕駛妻子的車子，被警抓到恐婚姻不保才拼命逃逸。

警方25日晚間起在環中東路五段設雙向路檢點，執行取締酒駕勤務。許志弘表示，26日凌晨零時許，他發現後方對向車道有1輛白色休旅車突然停車，疑有規避攔檢之嫌，攔檢警方趨前要進行盤查，白車竟突然掉頭逆向行駛逃逸，不理會警方喝止要求停車，還高速往攔截警方衝撞。

當時狀況驚險危急，許志弘說，逃逸車輛自約30公尺高速往他衝撞而來，他在與車輛距離約5公尺處，緊急朝車輪胎射擊1槍，並及時跳開閃避，但白車仍快速逆向逃逸。

事後，警調閱監視器追查，車主是1名住在太平區女子，警方循線到住處追查埋伏，並打電話聯繫，但都無人接應，直到下午3時許，車主丈夫石男現身外出，警方將還滿身泥巴的石男帶回派出所調查。

石男到案否認酒駕，供稱他沒有汽車駕照，且負債累累，平日與妻子感情不睦，因為擔心無照駕駛被逮，恐連婚姻都不保，所以，開車遇到警方攔檢才加速逃逸。

警方訊後，以石男不服取締、逆向行駛及妨害公務等行為，將依違法交通道路管理處罰條例、社維法等罪嫌函送法辦。

(中時 )