CITYCAFÉ這款新春杯，設計師是他...

由八年級生、擔任平面設計師「晴天雲」創作的「新春開運過好年」咖啡杯作品，即起在全台小七登場。圖／業者提供

友善列印
工商

7-ELEVEN旗下現煮咖啡品牌CITYCAFÉ，去年9月推出「咖啡杯徵稿」長期活動，首波創作主題「新春開運過好年」得獎者出爐！由一名八年級生「晴天雲」獲選，其作品即日起將印製在CITYCAFE的咖啡杯及杯套上，全台超過5300間7-ELEVEN都能看得到他的作品，一圓設計師夢！

7-ELEVEN表示，由八年級生、擔任平面設計師「晴天雲」創作的「新春開運過好年」咖啡杯作品，設計靈感來自於豬年及舞龍舞獅，杯身上有可愛的小豬們跳著舞獅出場，早期的舞獅有驅逐疫鬼之意，而現今在節慶裡舞獅則代表歡欣鼓舞，希望新的一年大家會是新的自己，迎向新的開始。

7-ELEVEN指出，CITYCAFE咖啡杯徵稿活動，至今吸引超過50萬人關注，尤其以大學生、上班族及設計工作者最多，每月都有新主題開放全台民眾報名投稿，接下來2、3月還有「探索城市符號」、「探索台灣優勝美地」等主題徵稿，獲選作品將成為某一月份CITYCAFE咖啡杯的主題設計，及獲得5萬元icash專屬設計卡，讓人人都有機會當設計師。

7-ELEVEN說，CITYCAFE去年銷售超過3.2億杯，等於台灣民眾平均一年喝過近14杯，期望藉由CITYCAFE的品牌力量，開放咖啡杯的設計空間讓社會大眾自由投稿創作，發掘更多好的創作者。活動詳細辦法可參照活動網站。

(工商 )

霸王寒流再現？鄭明典：負北極震… 立委、社工實協牽線 高鐵助27弱…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。