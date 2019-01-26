CITYCAFÉ這款新春杯，設計師是他...

2019年01月26日 17:39 工商 劉馥瑜

7-ELEVEN旗下現煮咖啡品牌CITYCAFÉ，去年9月推出「咖啡杯徵稿」長期活動，首波創作主題「新春開運過好年」得獎者出爐！由一名八年級生「晴天雲」獲選，其作品即日起將印製在CITYCAFE的咖啡杯及杯套上，全台超過5300間7-ELEVEN都能看得到他的作品，一圓設計師夢！

7-ELEVEN表示，由八年級生、擔任平面設計師「晴天雲」創作的「新春開運過好年」咖啡杯作品，設計靈感來自於豬年及舞龍舞獅，杯身上有可愛的小豬們跳著舞獅出場，早期的舞獅有驅逐疫鬼之意，而現今在節慶裡舞獅則代表歡欣鼓舞，希望新的一年大家會是新的自己，迎向新的開始。

7-ELEVEN指出，CITYCAFE咖啡杯徵稿活動，至今吸引超過50萬人關注，尤其以大學生、上班族及設計工作者最多，每月都有新主題開放全台民眾報名投稿，接下來2、3月還有「探索城市符號」、「探索台灣優勝美地」等主題徵稿，獲選作品將成為某一月份CITYCAFE咖啡杯的主題設計，及獲得5萬元icash專屬設計卡，讓人人都有機會當設計師。

7-ELEVEN說，CITYCAFE去年銷售超過3.2億杯，等於台灣民眾平均一年喝過近14杯，期望藉由CITYCAFE的品牌力量，開放咖啡杯的設計空間讓社會大眾自由投稿創作，發掘更多好的創作者。活動詳細辦法可參照活動網站。

(工商 )