韓國瑜發春節紅包 韓粉興奮 小朋友喊「韓市長、愛您哦」

韓國瑜市長赴玉皇宮上香祈福並發放紅包，被大批守候民眾包圍迎接。（林雅惠攝）

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韓國瑜市長赴玉皇宮上香祈福，盼望新的一年台灣人民過更好的日子。（林雅惠攝）
韓國瑜赴三民區玉皇宮上香祈福後，現場發送1000個紅包給市民朋友。（林雅惠攝）
韓市長赴玉皇宮，南部反空汙大聯盟到場舉牌訴求盼市長重視空汙。（林雅惠攝）

高雄市長韓國瑜26日下午赴三民區玉皇宮上香祈福並發放春節紅包，現場大批民眾守候多時，一見到市長出現興奮高喊「市長好」，不少人想趁拿紅包時搶跟市長合照，但因人潮太多遭到維安拒絕，發放過程有小朋友不停喊「韓市長、愛您哦」，將現場氣氛嗨到高潮。

韓國瑜人氣夯，所到之處許多韓粉守候見他一面，26日韓赴玉皇宮上香祈福，並發送1000個紅包給民眾，預祝大家新年快樂，現場不少人雖要求與韓合照被拒絕，但他們仍開心說，「我終於見到韓市長了」。

韓國瑜表示，2019年的高雄充滿希望，盼望新的一年台灣人民過更好的日子，高雄可以發大財。

他並說，玉皇宮是高雄的信仰中心，許主委對於地方宗教事務非常投入，關心善男信女的需求，也默默幫助許多需要幫助的弱勢團體，因此，今年以玉皇宮作為拜年走春的第一站，祈求高雄市民安居樂業、百業興旺、平安幸福。

韓國瑜發送1000個紅包，約半小時左右全部發送完畢，因人潮大多，有民眾守候多時未領到紅包有所抱怨，現場還有從新加坡來的韓粉，只為了想見韓國瑜一面。

現場除熱情民眾外，南部反空汙大聯盟也到場舉牌訴求高市空氣危害，盼韓市長能夠重視空汙問題。

(中時 )

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