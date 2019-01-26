踢到鐵板 竹科色色工程師連摸2女賠錢不了事

2019年01月26日 17:23 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

不是每次都能賠錢了事，新竹科學園區一名李姓工程師，2018年6月間先後對貌美可愛小店員與緊身短裙女工程師伸狼抓遭報警法辦，事後女店員與他和解，但另名女工程師可就沒那麼好說話，受害女工程堅持給他一個教訓。

李姓工程師落網後，雖向2女道歉賠償想和解，他付了6萬元賠償讓女店員撤告，但受害女工程師拒絕，堅持他吃牢飯。新竹地院法官日前依違反《性騷擾防治法》判拘30日，易科罰金3萬元。

判決指出，28歲的李姓工程師去年6月12日中午到廠區超商內購物，看到19歲的女店員可愛身材好就色心大起，他趁店員幫客人沖咖啡時，2度伸手摸女店員的屁股，店員因為太忙對他投以怨恨眼光他才離開。過兩天，李男色心不減再度上超商，看見1名女工程師穿著緊身短裙，又伸手摸被害女屁股，受害女尖叫李男才逃走。

竹科女工程師當場詢問女店員，才知道女店員也曾受害，兩人因而調監視器抓人，之後女店員接受和解，色狼以6萬賠償並道歉，女店員才撤告。蘋果報導，但受害女工程師堅持要讓他受到法律制裁跟教訓。

新竹地院認為，被告為滿足私欲，趁機偷摸性騷擾的行為，欠缺尊重他人身體自主權之觀念，造成被害女子心理不安、不快，行為應予非難，惟念被告坦承犯行的犯後態度，因此依違反性騷擾防治法判拘30日，易科罰金3萬元。

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(中時電子報)