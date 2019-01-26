父狂親兒下體讓母崩潰！他：因為是爸爸沒關係…

韓國節目近日有一個媽媽分享她的煩惱，就是老公無時無刻親兒子下體並抓她與婆婆胸部。（圖／翻攝自網路）

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中時電子報
／綜合報導

韓國綜藝節目《你好》邀請國民將自己的煩惱寫信或通過網路告訴節目組，說出他們的煩惱並在節目上邀請雙方做討論，日前有一個媽媽上節目痛訴，自己的老公因過度喜愛兒子，常把兒子脫光光，全身親到腳，甚至狂親兒子下體，妻子看不下去勸阻，爸爸還會說「你不是男人不懂啦」，最後妻子受不了患上憂鬱症和恐慌症，兒子也說「真的非常討厭爸爸」。

當她對丈夫反應時，丈夫卻說因為是爸爸所以沒關係。（圖／翻攝自網路）

《你好》近期來了一位飽受困擾的母親，她表示丈夫常常會對兒子開玩笑，因過度喜愛兒子做出一些讓她忍不下去的事情，如：把穿過的內褲、襪子往孩子臉上扔，把孩子往深水的泳池或是出腳絆倒兒子的幼稚行為，最可怕的是從兒子兩歲開始，丈夫就不斷親兒子下體，外出時也會。

這名媽媽因丈夫這樣過度的愛，甚至讓她得了憂鬱症與恐慌症。（圖／翻攝自網路）

丈夫面對妻子的指控，表示這些都是「開玩笑」，還辯解摸兒子下體時，會機會教育：「重要部位很重要，不要亂給別人摸，因為我是爸爸所以沒關係」。

太太更表示，丈夫對她身體也是不分時間地點亂摸，甚至對婆婆也是亂摸胸部，但該男依然堅稱一切都是「愛」、都是「玩笑」，最後妻子去醫院看精神科，確診患有恐慌症、憂鬱症，該男態度才逐漸軟化，發誓再也不會對孩子做出過份玩笑。

(中時電子報)

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