立委、社工實協牽線 高鐵助27弱勢童拓視野

2019年01月26日 17:42 中時 沈揮勝

立委馬文君（右三）、社工實協、心心星公益平台及各方熱心牽線贊助，讓弱勢孩童圓夢。（沈揮勝翻攝）

高鐵贈票並贊助旅館住宿費，孩童們即將圓夢。（沈揮勝翻攝）

埔里在地社團「台灣社會工作實務發展協會」長期服務偏鄉、關懷弱勢孩童。最近，該團體與立委馬文君、心心星公益平台共同牽線，爭取台灣高鐵贊助，將邀請27名弱勢孩童於29與30日，來趟台北二日遊，引領小朋友們開眼界、親近101大樓圓夢。

這項名為「『高鐵傳愛．讓想像台北成真』偏鄉孩童都會生活體驗營」的高鐵贈票儀式，26日上午在埔里社工實協愛飛翔夢想基地舉行，27名即將免費到台北二日遊的小朋友們，各個顯得格外期待與興奮。

馬文君說，這群孩子多數來自單親、原住民或新住民等經濟弱勢家庭，由於他們的日常生活環境中，常需面臨經濟、照顧壓力、教養困難、關係緊張等風險情境，導致學習偏向單調、缺乏多元性。

因此，社工實協希望在寒假帶孩子們出去探險、規畫學習體驗營，將所見所聞成為生活的滋養與能量，讓他們瞧見更大的世界，也藉機鼓舞努力向上的動力。

埔里社工實協指出，這次能夠成行，除感謝台灣高鐵彰化站專員周淑娟，心心星公益平台郭源健、吳蓮花以及馬文君、娜娜泰式料理師傅林文見著力頗多，極力協助募集各方資源。

另外，南投縣政府、埔里鎮公所、台北101與汶達生物科技、坤捷企業、良全預拌、聯合勸募協會等投入贊助亦多，讓這群孩子有機會接觸更廣的視野。

(中時 )