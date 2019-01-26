愛心大串連！萊爾富募2座101物資，助偏鄉學校

2019年01月26日 17:42 工商 劉馥瑜

萊爾富送民生物資到偏鄉，圖為萊爾富員工與月美國小師生合影。圖／業者提供

萊爾富每一年募集到的物資，可疊成2座101大樓高度！圖／業者提供

愛心大串連！由知名超商萊爾富發動的物資募集活動，今年邁入第4個年頭，萊爾富表示，從第一年的蛋跟水，到今年包含米、麵條、醬油、沙拉油、調理包、罐頭等民生必需品都有，每一年短短2個月所募集到的物資，堆積起來都超過2座101大樓的高度，顯見台灣社會處處充滿愛心！

本月15日，由萊爾富員工及晶彩物流組成的物資車隊，二度啟航送愛到高雄偏鄉學校，串連起各界愛心的最後一哩路。萊爾富董事長汪亦祥及晶彩物流總經理梁國光也隨行，遠至六龜、甲仙、杉林、桃源等4區11所中小學運送物資。

萊爾富指出，偏鄉學校學生人數少，無論是環境、經濟或教育資源普遍不足，但天真無邪的學童臉龐上，依舊綻放著笑容，甚至主動幫忙搬運物資，107年國中(小)傳統歌謠比賽第一名的桃源區興中國小更以天籟般的歌聲獻唱。萊爾富希望未來能有更多人關注偏鄉教育的條件落差，致力為偏鄉學童爭取更多資源。

除了募集物資，協助送達給所需團體外，萊爾富表示，未來將更努力為慈善團體創造更多的資源，預計今年第三季啟動「公益4.0」，透過會員點數捐贈，為慈善團體增加更多元的募資管道。

萊爾富指出，據內政部統計處資料，106年社會服務及慈善團體，中央政府所轄有3,492個，地方政府所轄有12,438個，整體合計達15,930個，5年來增加2成，代表社會上有非常多的弱勢族群需要大衆愛心資源的協助。

萊爾富自2003年起，推動公益募集活動，從最早的公益1.0Life-ET（MMK）的機台捐款(2003年)，公益2.0的櫃檯零錢捐、發票捐(2010年)，公益3.0愛心碼(2012年)，合作的慈善團體超過60家，預計今年下半年啟動公益4.0，透過會員的點數捐贈，為慈善團體增加更多元的募資管道。

此外，萊爾富自2017年起，積極推動數位轉型與會員經營，陸續推出「Hi-LifeVIP」與「雲端超商」APP提昇黏著度，總會員人數已近200萬，發送點數逾30億點，繼去年12月超商獨家推出會員點數直接折抵消費金額外，今年下半年也可於彈指之間用點數做公益，將會員APP由利己的功能，提昇到利他的功能。

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