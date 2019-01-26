國文社會學測難到考倒學生 歷史教授：大考中心乾脆廢掉

2019年01月26日 17:45 旺報 李侑珊

108學年度國文及社會科出題難，其中國文科改寫樂評人馬世芳短文，點評音樂人羅大佑、李宗盛的作品及其時代性，馬世芳今(26)日卻在臉書發文，認為題意不清，自己都選不出正確答案；歷史系教授更重批，社會科考題更長達19頁，如此出題只在於考倒學生，根本無法引起學習興趣，大考中心乾脆廢掉。

針對自己撰寫的文章被摘錄為學測國文閱讀題，馬世芳在臉書發文表示，「作品發表之後，解釋權就不再只屬於作者自己，這道理我明白。不過這三題閱讀測驗，除了第三題我很有把握，前兩題左看右看，都選不出『正確答案』，還是有點兒氣惱。」

馬世芳的文章在國文科閱讀被列為3題，當中第個1題目與第個2題目，連他自己都無法掌握題意，「我只知道，若你是熟聽李宗盛和羅大佑的老樂迷，這兩題你應該也和我一樣，很容易答錯，搞不好愈熟悉還愈容易答錯。」

馬世芳提到：「而這樣的考試方式，是不是能引起同學的興趣，稍稍接近羅大佑和李宗盛的作品？是不是能讓同學對那個時代的流行音樂風格與內涵有更生動更具體的想像？我真的不知道。我想，這大概不是國文科閱讀測驗的目的吧！」

嘉義大學應用歷史系教授吳昆財則說，以國文科為例，摘錄馬世芳的文章，連作者都看不懂題意，即已反映出題老師的問題，另外則是包含歷史在內的社會科，今年初題超級難，考題更長達19頁，身邊不少歷史、地理與國文教授都反映，自己嘗試寫考題，也寫不完，「這樣的題量，是要考生連考三天嗎？」

吳昆財強調，文史的學習與考試，並不是要擊垮學生，目的在於引起學生學習的興趣，從而領略文史之美，「考試只是一個過程，不是目的，大學考試有必要出的比數學、物理還難嗎？」

吳昆財進一步指出，對於考生來說，考試分數的高低會影響學習興趣、喜好，大考中心今年在國文與社會出題上，不只出現題意模糊，以及題量太多且太難的問題，「感覺只是出題老師自己高興，大考中心乾脆解散算了！」

(旺報 )