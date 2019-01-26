學測國寫專家陳宏銘：貼近生活化好發揮

2019年01月26日 17:42 中時 林雅惠

108年度「大學入學考試學科能力測驗」26日進入到第二天。（林雅惠翻攝）

108年度「大學入學考試學科能力測驗」進入到第二天，國立高雄師範大學負責高雄一考區試務工作。26日共考數學、國寫及自然等3個考試科目。第一節考試科目數學，缺考人數92位，含特殊考生3位。第二節考試科目國寫，缺考人數106位，含特殊考生3位。第三節課考試科目自然，缺考人數117位，含特殊考生3位。本日高雄一考區考試狀況，整體秩序良好，未發生任何違規事件。

針對26日「國寫」科目有二大題目，作文專家也是高師大國文系教授陳宏銘認為，題目很生活化，取材容易，貼近學生生活經驗，應該不難發揮，但要寫出深刻感受則不容易，題目具有一定程度的鑑別度。

第一題為國民健康署對於減糖的宣導，首先要從圖表去解讀最優先宣導對象，若判讀錯誤，可能影響得分。正確解讀圖表，再提出個人看法並充分說明原由、重要性等才能拿高分。看法必須明確例如：贊成、反對、或有條件贊成等，是得分的關鍵。

第二題偏向感性及情意上的題目，首先要正確解讀二篇文章，第一篇特別提到要善待人子。第二篇談到阿啟伯偷摘瓜，故意不抓他，因外公認為阿啟伯家中很窮。若從提供的二個材料當中，做比較深刻的體會，並正確理解其蘊含的意義，緊扣題目「溫暖的心」進一步闡述發揮，比較容易得高分。

(中時 )