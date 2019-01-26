影帝柯林法洛加持HTCVR動畫 入圍日舞影展！

2019年01月26日 17:45 中時 潘鈺楨

日舞影展進入第二天，今年開幕片為蜜雪兒威廉絲與茱莉安摩爾主演的電影《婚禮之後》，讓外界發覺今年日舞影展特別著重「女性」角色。根據影展公佈數據，2019年選擇的影片中，長片有41％、短片有52％為女性導演執導，其數據還顯示了今年選片關於有色人種的代表性也增加。

亞洲片方面，HTC與法國VR製作公司AtlasV合作，聯合製作全息式VR動畫電影《GloomyEyes》（暫名：咕魯米的眼睛）系列三部曲，首部曲即一舉入圍日舞影展新先鋒單元（NewFrontier)，找來性感男神柯林法洛擔任配音，柯林法洛說：「沉浸在魔法的世界中實在太難得了，創作者做出的視覺令人驚艷‧這是一個完全穿越現實的美麗經驗，我從未有過這種體驗，它也帶動了我講故事的熱情。」

HTC虛擬實境內容中心副總經理暨《GloomyEyes》聯合製片人劉思銘表示：「很高興與去年威尼斯影展最佳VR作品得主AtlasV、及曾獲奧斯卡最佳紀錄短片入圍的RyotStudio合作，這樣的跨國堅強陣容，顯示歐美影視重量級玩家對於HTCVR內容製作的信心，我們很看好VR動畫未來的發展，因為動畫是跨足全球最佳的VR娛樂型式。這次的跨國合作HTC更是《GloomyEyes》VR動畫電影亞洲區唯一的合作夥伴。」HTC虛擬實境內容中心過去兩年發展VR多元內容製作外，也開創了VR商用劇院管理系統，此次合作除了參與內容製作，《GloomyEyes》的全球播映將有助於HTCVIVE內容在歐美與亞洲市場的佈局。

《GloomyEyes》是一部運用遊戲引擎即時運算的VR動畫電影，搭配HTCVIVE6自由度、全方位自由移動功能，觀影者可以在動畫中隨意走動，猶如漫遊在動畫的世界中。《GloomyEyes》由導演JorgeTereso、藝術家FernandoMaldonado共同創作，故事講述一個小男孩因為竊取了村長的東西，不得不逃入森林躲避賞金獵人，在過程中與小女孩意外展開一段純純的愛。

日舞影展為美國獨立電影起源，隨著VR、AR、AI人工智慧等新媒體的日益發展，近兩年影展策展方著重挑選新媒體展映內容，今年《GloomyEyes》在4000多部電影中脫穎而出入圍「新先鋒單元（NewFrontier）」，將於美國時間26日於猶他州帕克城VR開幕日進行全球首映。

(中時 )