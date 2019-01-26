今年學測考生是「白老鼠」去年各校系落點參考價值低

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今年學測考完了，全國高級中等學校教育產業工會秘書長、台北市萬芳高中老師許麗吉說，12年國教課綱強調素養導向，但今年學測已經慢慢接近，各科都考了許多素養題，預估未來幾年素養題的數量會再增加。

「素養題強調與生活相關，但有些題目的敘述實在太長了，應在兩者之間取得平衡。」許麗吉表示，今年社會科的題目長達19頁，考生看到眼花，很多人都唉唉叫。她認為，素養能力不應該只是著重閱讀能力，未來升大學考試會有愈來愈多素養題，但題目是否有必要這麼長，大改中心應該好好考慮。

此外，今年學測首度五選四，各校系繁星推薦及個人申請至多採計4科。許麗吉說，去年龍年出生的考生升大學，但報名學測的考生僅13.4萬人，今年是蛇年出生的考生在考，學測報名人數卻高達13.8萬人，不減反增，相當奇怪，她推測是重考生增加所致，對各校系個人申請的錄取分數會造成影響。

許麗吉表示，今年學測國文、英文、數學等三科的報名人數跟去年差不多，但社會科和自然科則明顯少了。在今年各校系個人申請落點上，去年的國文、英文、數學等3科的成績及人數統計可以參考一下，但自然科及社會科不要隨便參考。舉例來說，去年某系通過第一階段篩選的自然科成績是13級分，今年同一個系則可能會有很大變動，要小心面對。

許麗吉說，今年個人申請是個全新的開始，去年各校系的落點資料參考價值低，今年考生就像一隻「白老鼠」，比較辛苦。她建議考生選填志願時應該以興趣為主，不要去想「高分低就太浪費分數」的問題，這樣進到大學才不會後悔。

(中時 )

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