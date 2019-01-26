振興醫院董事長簽署預立遺囑 發願任終身志工

振興醫院董事長陳長文簽署預立遺囑，發願任終身志工。（照片／振興醫院提供）

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「病人自主權利法」今年初上路，有感於生病的自主權在自己，加上曾兩度與死亡天使相遇，振興醫院董事長陳長文要求振興醫院，積極申請成為預立醫療照護諮商機構，且立刻預約成為第一位預立醫囑者，發願成為終生志工，為宣導病主法貢獻一己之力。

陳長文表示，二次歷劫的經驗讓他深深體會到生命的無常，重獲新生的他更堅定了對生命所持的態度，以法律人的觀點來說，台灣的法律應該扮演好與時俱進的角色，除了老天恩賜的壽終正寢外，生命的選擇權，應在自己。

陳長文指出，病主法以病人為主體，保障其知情、選擇和決策權，也就是每個人在清醒時，都能隨時「預立醫療指示」，依個人意願安排未來的醫療選擇，表達接受或拒絕維持生命治療或其他醫療照護等相關權利，當病人符合法定要件後，醫師也已做好專業判斷，尊重病人生前醫囑而放手，免除了醫療機構或醫師的急救義務，堪稱一部雙贏的法案。

在病主法出來之前，陳長文即在各種場合及撰文提倡及推動病人的自主權，他認為：「生命權與醫療自主權，不該是衝突的緊張關係，而是一體兩面的互補關係，唯有具備自主決定的可能性，生命價值與主體性才能充分展現；因此，自主權應在生命歷程的每一階段充分實現。」為了讓前來諮商的民眾有良好的感受，振興醫院特別規劃獨立且溫馨的環境空間，讓病患能在最好的狀況下做好諮詢。

(中時 )

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