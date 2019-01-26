「海龍王」前馬祖兩棲連長毛守義過世 90高齡告別傳奇人生

2019年01月26日 18:10 中時電子報 劉峻谷

綽號「馬祖海龍王」的前馬祖兩棲連長毛守義，1月25日晚上8點42分在榮民醫院台南分院過世，享年90歲。在海峽兩岸火力對抗的年代，毛守義在馬祖海龍蛙兵部隊負責訓練蛙兵長達16年，多次率兵與大陸水鬼對抗，他數次夜間渡海到對岸獵殺共軍人頭，威名遠播，三次榮獲國軍英雄，馬祖兩棲偵察部隊因此在門口為他豎立塑像。

馬祖兩棲連前方樹立的毛守義塑像。（林金炎提供）

毛守義傳奇人生謝幕消息，是由「中華民國陸軍蛙人海蛟海龍部隊粉絲團」25日深夜發佈訊息指出，「我們尊敬的前輩、國軍英雄，兩棲營偵三連連長毛守義中校，不幸于1/25晚上8點42分，脫離病魔的苦痛，離開我們，海龍協會陳儒雄理事長，李維禎連長及南部海龍弟兄建廷，國正，吉良，俊彥等……隨侍在側，送別老連長，願毛連長一路好走！阿彌陀佛」。

勳章證書。(照片取自臉書中華民國-陸軍蛙人海蛟海龍部隊粉絲團)

勳章。(照片取自臉書中華民國-陸軍蛙人海蛟海龍部隊粉絲團)

海龍協會表示，毛守義是河南濬縣人，15歲跟哥哥一起當兵，後來加入國軍部隊到台灣，與敵交戰時沈穩勇敢，獲當時海龍蛙兵營長劉雨成（後晉升將軍）重用，負責訓練馬祖的蛙兵部隊。

國軍英雄證書。(照片取自臉書中華民國-陸軍蛙人海蛟海龍部隊粉絲團)

毛守義在馬祖16年，多次率兵與大陸水鬼對抗，他數次夜間渡海到對岸獵殺共軍人頭，或偵蒐敵情都能完成任務，威名遠播，破例從士官晉升軍官，成為中校連長，被稱為「馬祖海龍王」，後來馬祖兩棲偵察部隊還在門口為他豎立塑像。

海龍協會成員洪崧傑表示，他在民國76至78年服役馬祖兩棲連，也受毛守義照顧。他說毛守義如嚴父般訓練海龍蛙兵，又如慈母般照顧子弟兵與蛙兵弟兄結下深厚情誼。毛守義59歲光榮退伍後定居台南，常有海龍協會弟兄前往探望，毛守義生前入住榮總台南分院，海龍協會弟兄也常往陪伴。

毛守義的遺物是馬祖近代軍事史的一部分，家屬與海龍協會還在考慮與協調應寄存何處。海龍協會表示，春節之後將與毛守義家屬一起辦好老連長的喪禮和追思會。

(中時電子報)