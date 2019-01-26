談菊市府弊案被提告 吳子嘉：說許立明臉像大麵包也被告

2019年01月26日 17:55 中時電子報 邱珮畇

吳子嘉說2017年時他便在電視上爆「慶富案」的料，但當時被警政高層請托放一馬，他答應了後初選結束卻被提告，刑事跟民事都告，連說前高雄代理市長許立明臉像大麵包也被告妨害名譽，讓他十分憤慨。(Youtube截圖)

【完整版】韓市長換3高雄銀行董事 預告菊市府連環奇案曝光？2019.01.25《新聞龍捲風》

高雄前市府爭議不斷，綠媒董事長吳子嘉昨晚在《新聞龍捲風》再談「慶富案」與高雄銀行，他說2017年時他便在電視上爆「慶富案」的料，但當時被警政高層請托放一馬，他答應了後初選結束卻被提告，刑事跟民事都告，連說前高雄代理市長許立明臉像大麵包也被告妨害名譽，讓他十分憤慨。

慶富案爆發後，去年二月媒體報導，政院撤換3家有關的銀行董事長，但新上任者都是與民進黨關係匪淺的「高雄銀行」董事，而此銀行正是率先開出17億元「履約保證」函，保證慶富有能力履約的銀行，等於執政者藉機擴張政黨的金融地盤。

美麗島電子報董事長吳子嘉昨晚在《新聞龍捲風》再談「慶富案」與高雄銀行，他說，自己在2017年就開始爆料慶富的事情，剛好碰到民進黨高雄市市長初選，主要人選是劉世芳跟陳其邁。

吳子嘉說，當時劉世芳的立場就比較傾向於在事件發生之初維護慶富案。吳子嘉說，他當時在上友台時，因為高雄某陳姓立委提供一些訊息，2017年他就在電視上爆料。

主持人戴立綱問「高雄不是只有一個陳姓立委?」吳子嘉說「對，你可以查查看是誰?」他說，慶富案長達三年時間，貸款17億，在三年到五年之間，長期是高雄銀行的放款第一大戶，然後他提到說，當時有一位常務董事叫許立明，根本沒有金融專業，在裡面擔任常董放款。

吳子嘉說「當時我也有一點形容詞，可能稍微比較貼切了一點，我說許立明的臉，長得像個大麵包」，結果被告刑事跟民事，後來到地檢署，檢察官就很兇悍，說「你說人家臉像大麵包，是妨礙名譽。」

前台北市副市長李永萍也笑說「我也常被人家講我臉像月餅，這樣我也要去告嗎?我都不知道，我可以告不少。」

吳子嘉說「大家全台灣省都知道我的個性，有人敢告我，我一定加碼!」他在第二天就直接講高雄輕軌有弊端，顏萬進他們在裡面搞鬼。當時新潮流在初選，劉世芳跟陳其邁在初選PK，到了第三天，馬上有某黨警政高層，受了陳菊之托，立刻找到他一個非常好的朋友，希望吳子嘉能放過一馬，這個事情暫時不要搞。

吳子嘉表示，他答應人家之後，初選結束許立明就跑去告他，民事、刑事全告。他說，那就表示你陳菊不守信用，「那我就不客氣了，我就打主人給狗看，我天天打!所以你看，我對陳菊的研究，是不是全台灣最權威、最透徹，我每天分析研究陳菊的每一項施政!」

戴立綱問「你365天，天天都有一料可以爆出來?」吳子嘉說「對，我每天都有料，我的資料庫一堆人主動提供，案件源源不斷，族繁不及備載，太多了!」

再講慶富案，就有一個關鍵問題了，吳子嘉說，慶富案是國民兩黨聯手下來的結果，有國民黨某高層參與，到今天還是非常重量級的高雄大老參與，所以這個裡面的關係很複雜。到了今天為什麼楊明洲做高雄秘書長?楊明洲是陳菊大將，到韓國瑜政府當秘書長，這中間人就是慶富案。楊明洲做最重要的秘書長，所有大小公文要到他這邊，80%他批掉，20%給上面。

(中時電子報)