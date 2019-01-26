《中時晚間快報》首度公開替陳炳甫催票 吳敦義：讓我們再贏一次

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綜合報導

◎首度公開替陳炳甫催票 吳敦義：讓我們再贏一次

北市立委補選明投票，國民黨主席吳敦義首度公開替黨籍候選人陳炳甫輔選，吳敦義中午出席「立委第二選區輔選動員會報」致詞表示，這選區對國民黨而言，若沒有「卡拚」比較困難，尤其是士林區社子島更是要好好經營的地方，希望這次可以翻轉，呼籲大家全力支持優秀的候選人陳炳甫。

◎川普簽了！ 美政府重啟至2月15日

美國總統川普25日宣布與民主黨人達成臨時協議，簽署了一項維持聯邦政府運作3個星期的開支法案，美國史上最長的政府局部停擺暫告一段落。不過，法案中並不包括川普要求的在美墨邊境建牆經費，川普威脅，如果2月15日前達不成協議，政府可能繼續「關門」。參議院少數黨（民主黨）領袖舒默則表示，川普「應該吸取教訓」。

◎學測數學5年來最簡單 出現國中程度題

高中教師認為，此次學測數學是5年來最簡單；試考生則認為試題取材與生活密切相關，如食材分配、氣溫與咖啡銷售量的相關性、學校操場直線跑道長度等，皆是生活中會遇到的數學情境，另外也貼合時事，如公投案選票領票情形。

◎王力宏四度攻蛋 1.1萬張門票34秒搶光

王力宏出道24年，去年啟動全新「龍的傳人2060」世界巡迴，終於將在6月8日唱回台北小巨蛋，門票26日中午開賣，在開賣前五分鐘，就瞬間湧入超過10萬搶票人潮，開賣後1.1萬張門票即在34秒搶購一空。

(中時電子報)

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