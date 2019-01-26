壞得很優雅！勞勃瑞福《老人與槍》上演西裝秀

2019年01月26日 17:59 中時 潘鈺楨

勞勃瑞福在日舞影展開幕記者會上，穿著平時最喜歡的黑色夾克與牛仔褲，相當休閒。（美聯社）

勞勃瑞福（右）在電影《老人與槍》中，都穿SCABAL面料製成的三件式西裝，相當優雅。（采昌提供）

日舞影展於24日至2月3日在美國猶他州帕克城登場，影展創辦人勞勃瑞福一如往例地出席開幕記者會，不過今年他丟出震撼彈，在台上簡短地說：「今年不需要我多介紹了吧！我投入這個影展34年了，我想是時候我可以去另一個領域。多年來我錯過太多與電影和電影製作人一起工作的時刻。」一番話被外界解讀為他將卸下營運日舞影展的重擔。

他認為影展已具獨立運作能力，不再需要他東奔西走宣傳，「我感謝在場的人，以及正在看直播的人。」也認為影展可以開始思考，在串流媒體興起的年代該如何繼續前進。其實他去年宣傳已在台上映的新作《老人與槍》就發表過退休論，認為這次飾演的搶匪一角堪為演藝生涯畫下句點。

為何他認為此角如此具有代表性？他在片中飾演一位80年代的搶匪，一生不停地行竊銀行、入獄越獄18次。為了呈現角色「優雅地犯罪」，他在片中都穿英國頂級布料品牌SCABAL製成三件式西裝。

創立於1938年的SCABAL，被譽為面料之王，電影服裝設計師安妮布魯德（AnnellBrodeur）說，如何靠服裝呈現角色個性與行為的違和感相當重要，「一開始俐落、精心剪裁的西裝，隨著劇情進展逐漸皺縮和老化，也暗示角色繼續犯罪的願望與能力。」至於選擇三件式西裝，是因20年代末的紳士，像是強尼卡森（JohnnyCarson）等人都是以此裝扮現身，給人一種輕鬆與昂首闊步的雍容感。《老人與槍》在台上映中。

(中時 )