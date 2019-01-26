陸客帶豬肉被抓　痛花20萬元入境

2019年01月26日 18:04 中時 范揚光

好貴的入境費用！大陸籍周姓男子26日偕同家人來台旅遊，卻攜帶豬肉乾等食品遭查獲並面臨高額罰款，由於現金不足，周男還透過「支付寶」轉帳到台灣，繳清罰款後才順利入境。

周姓男子與家人中午搭乘春秋航空班機從上海抵達桃園機場，準備入境時被海關攔下，並在托運行李中查獲豬肉乾及魚肉香腸等食品，防檢局立即開出新台幣20萬元的罰款，並告知如不繳清將無法入境，這也是新制上路後桃機首罰。

才下飛機就挨罰的周男當場傻眼，直說根本不知道台灣有這個規定，且登機前也沒有任何宣導，無法想像才帶點零食就被罰這麼多錢。不過周男一行人本來就計畫來台旅遊過年，為了避免家人被遣返出境敗興而歸，於是忍痛決定「留下買路財」，當場繳清罰款。

大陸籍周姓男子26日與家人來台旅遊，卻因攜帶豬肉製品遭罰20萬，在繳清罰款後才獲准入境。（翻攝照片）

無奈當時所有人身上的現金都湊不足20萬元，於是大家分頭找提款機並使用大陸的銀行提款卡，但是發現無法領錢。此外周家在台也沒有認識的友人，可以幫忙出錢「贖人」。

就在幾乎無計可施的情況下，周男突然靈機一動，利用大陸第三方支付的「支付寶」，先轉帳給在台的租車公司，待租車公司取得現金後，立即轉帳至台灣銀行的專戶，經過一番折騰，周家一行人終於獲准入境。

(中時 )