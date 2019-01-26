環保署新政策：生豬肉不得丟廚餘桶 葉元之批：畫蛇添足

新北市議員葉元之要求環保局加強宣導廚餘分類。（葉元之辦公室提供）

友善列印
中時

非洲豬瘟疫情延燒，環保署拋出新政策，生豬肉不得丟進廚餘桶以免豬隻感染。新北市農業局長李玟日前在接受新北市議員葉元之質詢時表示，新北市使用廚餘養豬的養豬場，都有高溫蒸煮設備，只要用90度蒸煮1小時，就能殺死豬瘟的DNA，所以不會造成防疫漏洞。

對此葉元之表示，既然廚餘要經過高溫蒸煮才能使用，環保署的政策根本畫蛇添足；環保署新政策和地方不同調，使得民眾無所適從，徒增民眾困擾。

李玟表示，新北市目前使用廚餘餵豬的養豬場共有124間，養豬場必須在一月底前提出相關申請，並經過市府檢核，如果沒有申請，就要改用飼料養豬，市府也會持續稽查。

此外，葉元之表示，曾接獲民眾詢問「香蕉皮到底該怎麼分類？」因一時答不出來，因此詢問周遭親友，發現許多人也不知該如何分類。廚餘主管單位新北市環保局長劉和然出面解釋，果皮屬於生廚餘，經過養豬場煮熟後才會供豬隻食用，民眾於廚餘分類時應將生、熟廚餘分開棄置，以供養豬場再利用。

葉元之說，許多民眾不知果皮正確分類方式，恐導致許多可回收再利用的廚餘，混進一般垃圾遭到棄置，損失市府持續進行資源回收的美意，他因此要求環保局應加強宣導廚餘回收方式。環保局則於今年編列相關預算，除召開說明會、網頁宣導外，也印製五種不同語言傳單，宣傳廚餘正確分類方式。

(中時 )

程美華將接任國民黨文傳會代理主… 高雄綠票倉被攻下 這個藍票倉為…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。