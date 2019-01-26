環保署新政策：生豬肉不得丟廚餘桶 葉元之批：畫蛇添足

2019年01月26日 18:20 中時 王揚傑

非洲豬瘟疫情延燒，環保署拋出新政策，生豬肉不得丟進廚餘桶以免豬隻感染。新北市農業局長李玟日前在接受新北市議員葉元之質詢時表示，新北市使用廚餘養豬的養豬場，都有高溫蒸煮設備，只要用90度蒸煮1小時，就能殺死豬瘟的DNA，所以不會造成防疫漏洞。

對此葉元之表示，既然廚餘要經過高溫蒸煮才能使用，環保署的政策根本畫蛇添足；環保署新政策和地方不同調，使得民眾無所適從，徒增民眾困擾。

李玟表示，新北市目前使用廚餘餵豬的養豬場共有124間，養豬場必須在一月底前提出相關申請，並經過市府檢核，如果沒有申請，就要改用飼料養豬，市府也會持續稽查。

此外，葉元之表示，曾接獲民眾詢問「香蕉皮到底該怎麼分類？」因一時答不出來，因此詢問周遭親友，發現許多人也不知該如何分類。廚餘主管單位新北市環保局長劉和然出面解釋，果皮屬於生廚餘，經過養豬場煮熟後才會供豬隻食用，民眾於廚餘分類時應將生、熟廚餘分開棄置，以供養豬場再利用。

葉元之說，許多民眾不知果皮正確分類方式，恐導致許多可回收再利用的廚餘，混進一般垃圾遭到棄置，損失市府持續進行資源回收的美意，他因此要求環保局應加強宣導廚餘回收方式。環保局則於今年編列相關預算，除召開說明會、網頁宣導外，也印製五種不同語言傳單，宣傳廚餘正確分類方式。

(中時 )