金大與金防部合作提供官兵進修機會

金大校長陳建民（右四）率一級主管拜會金防部指揮官姜振中（右三），就官兵進修交換意見。（金大提供）

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國立金門大學現有176名軍士官兵進修，未來將與金防部就ROTC大學儲備軍官訓練團，進一步擴大合作宣傳，提供在營官兵更多進修機會。

金大校長陳建民昨率行政一級主管拜會金防部指揮官姜振中，就軍中官兵就讀金大現況及未來在金大的多元進修機會交換意見，在場者尚有副指揮官古勝文、副參謀長鄭有為等人。

姜振中指出，金防部現有176名軍士官兵在金大進修，包含現役軍人的學士在職專班、碩士在職專班以及進修學士班，不但可提升專業視野及自我成長，對未來職涯競爭力的蓄積也有正向效果。

姜振中強調，未來金防部將積極與金大攜手合作，在進修機制上持續進行調整，以鼓勵在營軍士官兵公餘進修。

雙方並針對「ROTC大學儲備軍官訓練團」的合作交換意見，姜振中表示，國防部透過提供優渥獎助學金，以及未來畢業後在軍中服務與歷練的機會，搭配大學求學期間的自由學風與各項專業技能養成，對參與ROTC計畫的學子及軍中戰力培養都有所助益，是未來雙方可以加強合作的方向。

陳建民也表示，金大在學制設計及課程方面，均特別針對軍士官兵的工作特性、進修需求進行調整，未來校方也會在ROTC計畫推動方面，持續配合金防部擴大宣傳，搭配學校專業特色來發展，為國軍培養更優質的人才。

(中時 )

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