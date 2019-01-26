自然跨科命題多 地科生物偏難

友善列印
旺報

學測自然被認為中間偏難，鑑別度不錯，闈內試考生認為因為題目文字量偏高，不過考試時間也增加10分鐘，有準備的考生應可寫完。值得一提的是今年自然試卷多達19頁，大考中心主任劉孟奇表示其實內容一樣多，只是為了方便考生閱讀刻意寬排。

另自然科缺考率2.9％，比去年1.65％高出甚多，社會科缺考率2.39％也頗高，大考中心試務召集人沈青嵩猜測部分考生為了保險報了5科，但實際考試時發現有些科目準備不充分，就臨時放棄1科。

松山高中教師翁雪琴認為地科考題偏難，單選11、多選6都有鑑別度，計算題比往年多；她也很肯定今年地科與其他科目跨科命題的努力（聖嬰、星光顏色、海嘯破壞力、奈米表面效應）。

今年生物偏難，建國中學教師劉玉山表示圖表特別多、取材多元、命題用心，鑑別力高，對三類組學生較有利，美中不足是沒有實驗題。他並盛讚28題人工神經網路結合時事，跨領域應用，出得非常好；科學史則是108課綱強調的重心。

和平高中教師郭鴻典認為今年物理科有很多生活時事題，出題靈活，40題和52題屬於素養題，第50題對自然組學生有點難度，第55題計算不單純，要細膩讀題才能答對。

化學科是唯一被認為中等難度的一科。建國高中教師趙君傑表示，今年有三特色：實驗題增加且都在課綱內；著重基本概念；；圖表題有7題，比去年多。

(旺報 )

金大與金防部合作提供官兵進修機… 台日藝術家飆美學技藝！木雕野鳥…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。