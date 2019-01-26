自然跨科命題多 地科生物偏難

2019年01月26日 18:26 旺報 簡立欣

學測自然被認為中間偏難，鑑別度不錯，闈內試考生認為因為題目文字量偏高，不過考試時間也增加10分鐘，有準備的考生應可寫完。值得一提的是今年自然試卷多達19頁，大考中心主任劉孟奇表示其實內容一樣多，只是為了方便考生閱讀刻意寬排。

另自然科缺考率2.9％，比去年1.65％高出甚多，社會科缺考率2.39％也頗高，大考中心試務召集人沈青嵩猜測部分考生為了保險報了5科，但實際考試時發現有些科目準備不充分，就臨時放棄1科。

松山高中教師翁雪琴認為地科考題偏難，單選11、多選6都有鑑別度，計算題比往年多；她也很肯定今年地科與其他科目跨科命題的努力（聖嬰、星光顏色、海嘯破壞力、奈米表面效應）。

今年生物偏難，建國中學教師劉玉山表示圖表特別多、取材多元、命題用心，鑑別力高，對三類組學生較有利，美中不足是沒有實驗題。他並盛讚28題人工神經網路結合時事，跨領域應用，出得非常好；科學史則是108課綱強調的重心。

和平高中教師郭鴻典認為今年物理科有很多生活時事題，出題靈活，40題和52題屬於素養題，第50題對自然組學生有點難度，第55題計算不單純，要細膩讀題才能答對。

化學科是唯一被認為中等難度的一科。建國高中教師趙君傑表示，今年有三特色：實驗題增加且都在課綱內；著重基本概念；；圖表題有7題，比去年多。

(旺報 )