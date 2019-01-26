台日藝術家飆美學技藝！木雕野鳥工藝見證生命與自然

2019年01月26日 18:42 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

寶藍色大鷹展翅高飛，嚮往自由；鳥兒媽媽將剛剛捕捉的蟲子餵哺給寶寶！仔細一看，這不是標本、也不是照片，而是用木雕細心刻化的工藝品！秋冬候鳥來台灣，今年冬天到春天在室內也能欣賞美麗鳥兒的工藝美學！國立台灣工藝研究發展中心自即日起至3月24日於台北當代工藝設計分館展出「如生─2019台日野鳥雕刻工藝創作交流展」，邀請日本及台灣的野鳥木雕藝術家展出極具特色之寫實與美觀性作品共53件。

「集中」ヨシゴイ_黃小鷺_新崛 敦_日本。（文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心提供）

本展以「野鳥雕刻工藝」為主軸，以野鳥為題、木頭為本、雕刻為法，在台灣尤以多次參加美日比賽屢獲佳績之藝術家李宜融先生與黃麟鳴先生為代表，並經由2位老師引薦，邀請日本野鳥雕刻協會(JBCA)內山春雄會長帶領新堀 敦先生、橋本勇喜先生、土山ひとみ女士、池田得利女士、井上岳彦先生、根橋眞理子女士與麻薙俊文先生等7位協會成員來台參展。

本次除展示木雕藝術家之精湛作品外，另由行政院農委會特生物中心、林務局、林業試驗所、國立自然科學博物館及視群傳播等合辦單位協助之下，取得相關影音/像文字資料、並得以展示實體鳥類標本，讓民眾親身接觸並體驗台灣野鳥工藝之多重樣貌，在展場呈現對照仿真野鳥木雕與實體鳥類標本之相似度。

在歐美及日本野鳥雕刻創作者絕大部分擁有資深的野外賞鳥相關經驗，他們透過長期深入觀察自然生態並針對鳥類標本進行研究與測量，以精準細膩及仿真的技法加以刻劃繪製，是一項結合自然觀察與手做工藝的精緻藝術。鳥類本體除講究寫實逼真，部份創作結合植物場景佈置與動態表現，還原野外真實生態情境，其作品兼具工藝性、藝術性、生態性與鳥類保育概念的極致工藝。

紅隼_李宜融_台灣（左）、「飛翔～」タマシギ_佛法僧_井上岳彦_日本（右）。（文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心提供）

為讓民眾更加認識野鳥雕刻工藝，於展覽期間特規劃1場日本藝術家之演講；另規劃由行政院農委會特生物中心主辦1場野鳥標本製作研習課程，希冀透過推廣活動延伸探討自然生態保育議題。期盼民眾能更加認知創新工藝創作類型、台灣在地及國際當代工藝發展與趨勢外，也能激發民眾對於鳥類生活、保育、賞鳥及生態紀錄的重視與興趣。

(中時電子報)