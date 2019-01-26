林瑞陽去年繳稅96億 尾牙霸氣發10個月年終！

2019年01月26日 18:51 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

昔日台灣小生林瑞陽與老婆張庭，多年前開始在大陸經營網路行銷有成，估計林瑞陽現在擁有千億身家，日前2018年上海青浦區百強優秀企業名單公布，夫妻兩人的「達爾威公司」名列第一，而他們也同時公開2018年年度納稅總額高達21億元人民幣（約96億元台幣）。今晚「達爾威」在上海舉辦尾牙，霸氣發出最高10個月年終，令人稱羨。

張婷與林瑞陽的公司，年年尾牙手筆都相當大方。（圖／翻攝自微博）

林瑞陽和張庭在2013年創辦上海「達威爾貿易公司」，除了保養品牌、電子商務行銷外野引進法國紅酒，據《騰訊》報導，每個月營業額就高達706億台幣。

張庭與林瑞陽。（圖／翻攝自張庭微博）

吳宗憲曾在《小明星大跟班》節目中，分享林瑞陽公司尾牙曾有一年是全公司坐高級郵輪出遊，一次就花幾個億，今年則據《蘋果》報導，「達爾威」在上海辦尾牙，包括微商及代理有近500人參加，最高發出10個月年終。

日前傳出婚變傳聞，林瑞陽與張庭皆表示無稽之談。(圖／中時資料照、新浪娛樂微博)

而先前傳出是林瑞陽小三的西南大區負責人「阿紫」，前一天也在微博秀出機票，沒有缺席盛會。甚至傳出張庭在今年1月才送了一支要價六位數人民幣的錶給這位「妹妹」，捍衛姊妹情不變。

(中時電子報)