高雄綠票倉被攻下 這個藍票倉為何像銅牆鐵壁!？

國民黨籍的苗栗縣長徐耀昌（前排右5）。（本報系資料照片）

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中時電子報

一向被國民黨視為鐵票區的苗栗選區，長期以來都是國民黨執政，2018年九合一選舉，國民黨籍苗栗縣長徐耀昌驚險中仍高票連任成功。有網民不解，綠鐵票倉高雄、台南已被攻下，藍票倉苗栗竟仍像銅牆鐵壁，難以攻破。

PTT網民貼文指出，2018縣市長選舉，綠鐵票倉高雄、台南，一座已被攻下，另一座也呈現半殘狀態，為什麼藍票倉苗栗始終無法被擊潰，就像銅牆鐵壁。而回頭看苗栗的前朝，屋子拆的拆、百姓死的死，即使如此，DPP竟然還是沒辦法攻破。

苗栗前縣長劉政鴻曾遭批造成苗栗財政惡化，大埔案強拆民宅更是惹議。2013年7月18日，大埔自救會成員北上抗爭，劉政鴻竟趁此機會動員600名警力，強拆「張藥房」等4戶拒拆遷民宅。同年9月18日，「張藥房」老闆張森文失聯，當天下午張老闆被發現陳屍距「張藥房」1公里的溪中。

苗栗縣是民進黨在西部唯一未執政過的縣市，2018禮讓支持無黨籍徐定禎，盼藉此吸納中間選民，翻轉藍軍鐵板。國民黨候選人徐耀昌當時還要面對頻頻放話回鍋參選的劉政鴻，後來徐耀昌主動以「小老弟」身分公開致歉，化解兩人心結，最終出馬競選為藍營守住城池。

藍票倉苗栗為何像銅牆鐵壁難以攻破？鄉民們認為：「徐耀昌做不錯吧，不然早就被綠色電爆了。」、「苗栗也只有海線比較偏綠而已。」、「苗栗運氣比較好，有竹科的外溢效應，所以經濟困境也不大。」、「DPP好像放棄苗栗惹，這次連候選人都不推。」、「人口不多，光靠竹科外溢就能撐住就業狀況。」、「我記得當初拆大埔案有被吐槽說，去抗議的9成5以上都是外地人；劉政鴻幹的事就很像陳菊、林佳龍、鄭文燦那種收益很低的大灑幣施政，但是後面負責救火的徐耀昌做得很好，所以當然就不像高雄那樣整個崩掉。」

(中時電子報)

文章來源：PTT

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