慈濟苗栗感恩圍爐 首發慈善物資卡

慈濟苗栗園區席開30桌，邀請弱勢家庭一起圍爐，提前感受春節團圓氣氛。（何冠嫻攝）

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何冠嫻
苗栗縣長徐耀昌參與竹筒回娘家活動，排隊捐贈匯聚更多愛心照顧社會弱勢。（何冠嫻攝）
圍爐現場安排義剪、免費洗髮、書法名家與志工揮毫贈春聯等活動，氣氛熱鬧溫馨。（何冠嫻攝）

慈濟苗栗園區面積廣達24公頃，原為新竹玻璃公司廠房，經慈濟基金會購買，改做慈濟苗栗園區，園區裡有棟閒置的3層樓建築，慈濟將其改建並規畫為環境教育用途，已於20日完工啟用，剛好做為26日的年末圍爐場地，以新環境、新氣象席開30桌，邀請縣內弱勢家庭提前感受過節氣氛。

慈濟基金會26日舉辦冬令發放暨歲末圍爐活動，席開30桌，邀請90戶低收入戶等弱勢家庭約189人提前圍爐，並安排義剪、免費洗髮、書法名家與志工揮毫贈春聯活動，讓弱勢族群容光煥發迎新春，挑選喜氣春聯帶回妝點住家，並提早感受圍爐氣氛

此外，餐前慈濟基金會安排年度竹筒回娘家活動，盼他們在獲得幫助的同時，行有餘力也能回饋社會，苗栗縣長徐耀昌也排隊捐贈，匯聚更多愛心照顧社會弱勢。

今年慈濟別開生面，與全聯合作以「慈善物資卡」取代往年5公斤的物資包，依據家庭人口數多寡發放不同金額的物資卡，讓他們自行選購需要的生活必需品，不包含菸酒品項，讓家戶能獲得實質照顧。

26日作為圍爐場地的3層大樓建築，預計將規畫環境教育用途，作為農業、環保、科技等教育站，宣揚環保再生理念，並規畫書軒放置正向書籍，歡迎民眾前往享受書卷氛圍。

(中時 )

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