陳滄江「破冰」赴大陸 角逐立委再添底氣

2019年01月26日 19:18 中時 李金生

陳滄江等一行參訪供水金門的晉江龍湖水庫，了解原水過濾檢驗等設備及供水流程。（陳滄江服務處提供）

金門縣文化建設促進會理事長陳滄江率團赴對岸交流。（陳滄江服務處提供）

曾是大陸管制入境「黑名單」的前金門縣議員陳滄江，25、26日跨海赴對岸進行「破冰」之旅，先後會見福建省台港澳辦公室與福建省金門同胞聯誼會，就小兩岸「新四通」與合作交換意見。

去年8月31日以民進黨高層背離民意，公開宣布退出民進黨的陳滄江，已登記參加金門立委補選，他的大陸行也在地方政壇再掀波瀾，廣受各競爭陣營和鄉親的矚目。

目前也是金門縣文化建設促進會理事長的陳滄江，由台灣金門同鄉總會副總會長蔡少雄等人陪同，昨（25）日下午拜會福建省委台港澳事務辦公室及福建省金門同胞聯誼會，受到台港澳辦公室副主任宋志強率秘書處處長翁雲萍、交流處處長範岩峰與省金胞聯秘書長方冷的接待。

今天再由泉州市金門同胞聯誼會長張亞輪及晉江市金門同胞聯誼會長張亞宗安排，至去年8月5日起供應金門自來水原水的晉江龍湖水庫（上源是山美水庫）參訪，並聽取福建晉金供水有限公司說明供水金門狀況。陳滄江關心原水會否遭受非洲豬瘟病毒汙染？福建晉金供水有限公司保證經過生物及化學等多重過濾檢驗，水質絕對安全，沒有問題。

陳滄江拜會時引用大陸國家主席習近平1月2日在《告台灣同胞書》40周年紀念會上，發表對台談話中提到的「兩岸要應通盡通」，以及「可以率先實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋。」表示，他的祖母就是廈門鼓浪嶼人，金門與廈門、泉州、漳州等在兩岸分治前，本就往來密切如一家人。

陳滄江表示，金門縣長楊鎮浯27日也將拜會福建省，他將與楊縣長分享相關意見，未來他若能前進立法院，也會與楊鎮浯密切配合，善用福建省給予金門的優惠措施，讓金門也能做到「貨出去、錢進來，金門發大財！」

陳滄江說，金門與晉江通水，是他在2013年5月於縣議會領銜提案，獲其他9位議員連署通過。2013年11月12日，他並在縣議會提議兩岸通電，這與習近平主席的主張不謀而合，出發點都在促成金閩民生與經濟共榮發展。他個人並多次倡議研究建輕軌（LRT）連結金廈交通網路之可行性，因此，對兩岸「通氣、通橋」，他個人支持兩岸主管機關拋開政治算計，坐下來深入溝通，研析可行性，或者先委由廈門與金門合議先試先行的辦法。

陳滄江強調，2001年開放小三通以來，光官方統計金門人赴廈門置產就有3萬多戶，說明金門跟大陸相依相存的緊密關係，近幾年更有發展成共同生活圈的趨勢。

(中時 )