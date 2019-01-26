MiLB》手傷心智更強大！徐基麟樂觀展望新季

2019年01月26日 19:07 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

傷勢除了影響球員的場上表現，有時也會擊垮選手的意志，不過隸屬費城人體系的19歲小將徐基麟選擇以樂觀的態度面對，前年才因受傷錯過在國際賽登板表現的機會，如今旅美之路仍得持續與傷勢奮戰，但他仍帶著笑容說：「我不會因此氣餒！」

徐基麟就讀三民高中時就已是不少國外球探鎖定的對象，去年9月獲得費城人的合約展開旅美之路，不過因為傷勢關係，剛到美國的前10天他幾乎都沒有練習，現在雖還不能正常訓練，但返台後他仍繼續鍛鍊的腳步。

球季結束後回到台灣，為了訓練需求，徐基麟大多都住在三民，不但與學弟一起生活、練球，期間還充當教練，帶領三民學弟參加螺絲盃賽事，拿下季軍的好成績，說起這件事，他難得露出調皮笑容說道：「可能是因為我帶才拿到第3名。」不過隨後他仍稱讚學弟很努力、很乖。

這段期間三民教練帶隊參加高中木棒聯賽，徐基麟待在學校除了自主訓練，也暫時擔任教練的角色，帶領學弟練球，偶爾休假時也會找學弟加強訓練。且這次木棒聯賽在三民球場進行部分賽事，他也當起球僮整理場地、計球數，他笑說：「打工賺賺零用錢。」

去年展開旅美生涯，談起親身體驗美職的印象，徐基麟說：「國外球員真的很強，身體素質很好，球速也都很快，不過亞洲人有亞洲人的優勢，我們控球好，而且有頭腦。」

雖受到傷勢影響，從赴美至今都還不能投球，不過徐基麟仍維持他一貫樂觀的態度表示：「球隊因為保護我才不讓我投球，代表他們對我有期望，我不會因此氣餒，希望手能盡快復原。」

徐基麟手傷還沒有確切的復出時程，得視檢查報告的結果才能決定，談及新球季的目標，他說：「希望手能快一點好、身體健康一點，若能回到投手丘，希望自己能表現得穩定一點。」

至於一起在費城人體系打拚的好友林鋅杰，徐基麟帶著期待的笑容說道：「希望他能快點上去，我會在後面，慢慢追上他的腳步。」

(中時電子報)