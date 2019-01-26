為學童午餐 熱血菜農再槓吉娃娃：出來讓我打腫你

2019年01月26日 19:16 中時電子報 陳儷方

雲林縣學童的營養午餐費明顯偏低，菜農林佳新抨擊長期在雲林縣執政的民進黨，對此漠不關心後，遭吉娃娃們圍剿，林佳新還親自向學校確認餐費項目，食材費真的只有18元，並附上與宅神朱學恒的鐵獅玉玲瓏P圖，嗆聲會跟吉娃娃們戰到底。

長期關注弱勢兒童的熱血菜農林佳新在臉書PO指出，學校主任告訴他，「本學校午餐目前在去年漲價後，每一學生一個月550元，除以22正常上學天數，等於一天目前一餐25元」，林佳新說，「25元包含三菜一湯，米飯，廚工，水電，設備維修等等雜七雜八（項目），所以18元食材費用這件事百分百無誤！」

林佳新日前曾在臉書PO文表示，學童營養午餐費全國平均45元，雲林縣學童不是二等公民，午餐費不該只有20多元，過去幾年反映都是被敷衍，一直到張麗善接任縣長後，「我們電話反映一次人家是立馬答應改善」，態度對照，讓他很心寒，「新縣長的午餐政策絕對是正確的作為」。

林佳新hashtag麻煩分享呼喚吉娃娃來教訓，「在此向吉娃娃正式宣戰！麻煩再出來靠北護航一下，我讓你臉更腫」

臉書網友看到雲林學童被如此對待，也心碎了，「唉，看到孩子吃這樣，心痛」、「我不知道18元跟25元的差別在哪裡…政府讓小孩吃這個價錢的營養午餐，不可恥嗎？」、「高雄市國小營養午餐的食材45元就已經很少了，18元能吃什麼？」。

林佳新的貼文，也引來同為農業四大寇之一的一級嘴砲技術士回應，「通常廚工、瓦斯水電要扣5元，另外，廚工還是只算一個人的錢，有些學校只出得起1名廚工的錢，另一個廚工有的由家長會去募款來支應」。

(中時電子報)