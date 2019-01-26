日本東北下雪了！福原愛故鄉美景、美食一籮筐

2019年01月26日 19:23 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

時序入冬，白雪紛飛好浪漫、看夢幻季典、大嘗美味帆立貝！緊接著九天農曆年假，計畫好到哪度假呢？此時日本東北已經開始下雪了，不妨來聽聽出生宮城縣仙台，也是台灣好媳婦的「福原愛」怎麼來介紹她的故鄉！已經懷孕7個多月的小愛，談到自己家鄉東北掩藏不住興奮，還透露她今年新年就是跟著老公、女兒一起回家鄉過。大啖美味和牛、參加光之樂章季典，還不忘去仙台的麵包超人博物館尋童心。

民眾與福原愛會後合影留念。（主辦單位提供）

JR東日本仙台支社與 JR東日本創造旅遊今（26日）舉辦「~I LOVE TOHOKU~ 最愛東北分享會」宣傳日本東北地區觀光,邀請到退役日本桌球國手「愛醬」福原愛參與活動,並以自身的經驗邀請大家一同賞遊東日本,身為仙台觀光大使的她,希望能透過文化交流、談話方式介紹你所未見的東日本,吸引更多台灣旅客認識日本東北。

山形縣銀山溫泉的瀑布美景。（達志影像／shutterstock提供）

談到日本東北，或許不如東京的繁華時尚、京都的古色古香，但東北各省所蘊藏的美景、古蹟卻令人動容。如松尾芭蕉讚賞的「奧之細道」、山形藏王美麗樹冰、「阿信故鄉」山形縣銀山溫泉、十和田湖遊船等。日東北各省除四季分明，能賞雪、賞櫻、賞楓外，加上鄰近海洋，一年到頭都有新鮮的海鮮美味可品嚐。

日本仙台美食「牛舌」。（達志影像／shutterstock提供）

福原愛在分享會中,福原愛也大方地分享了去年回到故鄉—仙台跨年的私房照,帶現場民眾飽覽自己最愛的故鄉,更與現場民眾分享旅途中的小確幸,這次即拜訪了每年 12 月都會舉辦光之樂章點燈的定禪寺大道,在浪漫的大道上幸福直播,大喊:「好想喝珍珠奶茶」,吸引許多粉絲大讚「卡哇伊」;不僅如此,她還回到了當年參加里約奧運前參拜的神社—日本國寶大崎八幡宮,分享了當初比賽的心路歷程,與這間千萬不能錯過的必勝神社。

青森睡魔祭。（達志影像／shutterstock提供）

愛醬」也分享了許多仙台在地美食,牛舌、和牛等,她還推薦了仙台有名的牛舌通,找到屬於自己的牛舌吃法,邀請大家到仙台千萬不能錯過;另外,也提到了日本夏季最不能錯過、東北三大祭典之一仙台七夕祭(三大祭:仙台七夕祭、青森睡魔祭、秋田竿燈祭),並開心地現場民眾分享,這個充滿著濃濃浪漫七夕風情的仙台祭典,並仔細介紹祭典上的彩球裝置有保佑、祈福的作用,力挺家鄉的心意展露無遺。

日本東北美麗雪景，可一邊滑冰欣賞美景。（達志影像／shutterstock提供）

主辦單位表示，此次特地邀請日本人及台灣人都疼愛的福原愛宣傳家鄉日本東北的好風光,希望能夠過分享會加強台日交流,也期盼能藉由福原愛的魅力將自身的家鄉推廣給民眾,並誠摯邀請台灣朋友遊歷、體驗東北日本，讓美景、美食在旅人心裡留下美好記憶！

(中時電子報)