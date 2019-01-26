南鯤鯓廟新春辦畫展 寺廟也走藝文風

2019年01月26日 19:35 中時 莊曜聰

鯤瀛文化藝術館新春首展請來藝術家李金環展出水墨創作。（莊曜聰攝）

李金環繪製一幅畫作致贈廟方，廟方將製成陶瓷版畫安置在凌霄寶寶殿。（莊曜聰攝）

南鯤鯓代天府與高雄佛光山是台灣少數設有藝文展館的佛寺廟宇，在保存宗教信仰同時也推廣藝術文化，南鯤鯓代天府舉辦2019鯤鯓王新春文藝季活動，今年首場展覽在今天登場，邀請高雄市文藝獎得主李金環展出水墨創作，李金環則描繪南鯤鯓廟「八角攢尖」建築特色的畫作回贈，廟方未來也將製成陶瓷畫，在廟宇建築上永久保存。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜表示，李金環是台南關廟人，繪畫由曾任台灣藝術大學校長、行政院政務委員的黃光男所啟蒙，也陸續向李春祈、蘇峯男、羅振賢、孫雲生、李奇茂等名師學習，曾獲教育部文藝創作獎國畫類第一名、高雄市文藝獎、教育部美術教育類師鐸獎、全省美展、全國美展等大獎。

李金環的水墨創作融合傳統國畫及素描寫生技巧，但描繪的景致並不囿於視覺所見，而加入自己對風景的關照玩味，隱約可見結合文學、詩詞、佛法、哲學等的特殊風格，這次提供的60件作品可說是集40多年來大成，精彩可期。

南鯤鯓代天府是國定古蹟，李金環也從廟頂上名為「八角攢尖」的圓形藻井屋脊得到靈感，以1個月時間繪製名為「應極三千」的水墨畫贈送給南鯤鯓代天府典藏，廟方將重製為陶瓷畫，並設置在凌霄寶殿。

「萬象無形，澄心妙化」水墨創作展，展期為1月26日至3月10日，春節期間也不休息，愛好藝文的民眾可以趁著走春拜廟時，到南鯤鯓代天府鯤瀛文化藝術館參觀。

(中時 )