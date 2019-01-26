108學測自然科偏難第三類組才能考得好

2019年01月26日 19:37 旺報 李侑珊

108學年度學測自然科出題偏難，圖表題目不少，當中有題目出自於選修生物，恐第三類組考生才有能力正確解答，考題也高度與時事結合，像是在今年九合一大選綁公投中最熱門的空汙議題PM2.5也入題。

補教地科老師傅志強表示，今年地科考題，考生的觀念一定要非常清楚，才有能力答題，像是第19題考海嘯，但不同於過去考海嘯，大多援引海底地震、火山爆發等自然現象，今年則是討論山崩造成的海嘯，考生不宜以過去的經驗來答題。另外在17題方面則以空汙為題，當中也提到PM2.5，反映今年自然科初題充分與時事結合。

補教生物老師游夏認為，今年生物出題最難，並且圖表題很多，考生判讀能力如不足，拿分並不容易；在出題方面，第12題考的是上胚軸、下胚軸，此題屬於選修生物的範圍，有利於第三類組學生答題，二類組考生可能看不懂；第61題討論互利共生，討論碳源及氮源，同樣如果只具備基礎生物程度，也可能回答不出來。

游夏還提到，第59題考的則是DNA，解題老師第一輪看過題目後，都解不出來，回頭再來解答才理解出答案，成為今年的特色。

補教物理老師邱博文說，今年自然科一大特色為跨科，特別是第3題、第37題以及第39題，出題特色包含地科、化學與物理3科；全教總教師群認為，物理題難度適中，具鑑別度，整體而言，物理科較去年容易作答，難度適中，具鑑別度。考題均符合課綱，無物理相關的時事題，但約有一半的情境式題目，例如：第5題的機能衣、第8題的家電原理、第50題的潛艇受力、第54至56題的水庫發電，綜合題均融合物理內容。其中第4題、第37題為跨地科的素養命題。

化學補教老師黃鑫則說，今年化學出題與107學年度差不多。全教總自然科教師群則認為，本次化學題中間偏易，沒有繁瑣計算，時事題牽涉到除草劑官能基辨識，很多生活化的情境題，如竹筒炮及桶裝瓦斯、界面活性劑及咖啡因的萃取有入題。濾紙層析(第30題)分離混合物具有創意。

(旺報 )