杜娃黎波變身戰鬥天使獻聲《艾莉塔》主題曲

2019年01月26日 19:53 中時 潘鈺楨

Spotify全球最佳串流女歌手榜上前五、獲2019年葛萊美獎雙項提名的杜娃黎波（DuaLipa），在新年之際公開最新作品：電影《艾莉塔：戰鬥天使》主題曲〈SwanSong〉。此次杜娃黎波不僅獻上充滿魅力的歌聲，也同時參與了歌曲創作。

杜娃黎波外型與艾莉塔有許多共同之處。（華納音樂提供）

《艾莉塔：戰鬥天使》改編自木城幸人的漫畫作品《銃夢》，由羅莎薩拉查、克里斯多夫華茲、珍妮佛康納莉等人演出。杜娃表示，她本身就對這部作品很有興趣，「我彷彿可以在艾莉塔身上看到一點自己的影子，比如說她超狂的奮鬥精神，還有和我相似的短髮。艾莉塔是一部關於得到力量、並為自己的信念起身奮戰的故事，而這兩件事都很能讓我引起共鳴。」

金獎製片強藍道則說，他們在看到杜娃於單曲〈NewRules〉音樂錄影帶中的表現後，便知道杜娃將會是演唱《艾莉塔》主題曲的最佳人選，「她的表演中有著充沛的力道和態度，剛好可以體現出艾莉塔在電影裡的強大力量。詹姆斯、羅勃和我對於她的加入感到非常興奮，而且堅信她一定會讓這首〈SwanSong〉變成最完美、最激勵人心的強大歌曲，並為這部電影帶來力量。」〈SwanSong〉將於1月25日全球同步上架，《艾莉塔：戰鬥天使》2月5日全台上映。

(中時 )