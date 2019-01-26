SBL》封關戰扳倒龍頭 台啤爽放10天年假

台啤後衛蔣淯安切入禁區把球分到外面。(中華籃協提供)

友善列印
中時電子報
／天母報導

台啤與金酒26日進行農曆年前的封關戰，靠著塞瑟夫22分、8籃板及6助攻，蔣淯安也摘19分，台啤92比87力挫金酒，除拿4連勝，更跟暫居龍頭的金酒之間勝差僅剩半場，台啤總教練周俊三說：「我們從下周一到初三連放10天！」

SBL》湊個「好」字！張羽霖愛女剛生照樣上場

「原則上我們下周一舉辦球隊尾牙，然後就放到大年初三，初四開始練球，」周俊三說，「我們也讓兩名洋將去附近亞洲國家度假，我知道的是，塞瑟夫考慮飛往泰國，愛德則是前往菲律賓，希望能讓他們在過年期間好好放鬆一下。」

回顧上半季整體狀況，周俊三表示，要不是遭逢傷兵困擾(蔣淯安、黃泓瀚等人都曾受傷)，台啤戰績應可更好，「幸好我們後來挺住了，但還不算是非常好，就跟我不斷重申的，我們要成為真正的A級球隊，確實還需好好學習修正。」

就算無奈中止3連勝，更在上半季最後1戰輸球收場，金酒仍以16勝9敗戰績，確定搶到上半季龍頭位置，金酒執行教練吳俊雄說：「這是我們隊史首次能在上半季位居龍頭，足夠看出我們的進步或成長，也是對於全隊的肯定。」

相較於台啤爽放10天年假，吳俊雄語帶保留表示，下周球隊仍會正常訓練，然後到了周末開始放到大年初四或初五，等於最多放7到8天左右，「夏普應該會返美休息，佐藍則是繼續待在台灣，因為他老婆會在2月初來台會合。」

沒想到一旁被吳俊雄帶來記者會的寶貝兒子，竟然突然出聲替記者會收尾，「我覺得今天金酒輸得很慘！」讓吳俊雄當場滿臉尷尬，卻引爆整個記者室瘋狂笑聲。

(中時電子報)

MiLB》手傷心智更強大！徐基麟樂… 澳網》大坂直美證明了自己 可維…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。