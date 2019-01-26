SBL》封關戰扳倒龍頭 台啤爽放10天年假

2019年01月26日 19:55 中時電子報 黃及人 ／天母報導 ／天母報導

台啤與金酒26日進行農曆年前的封關戰，靠著塞瑟夫22分、8籃板及6助攻，蔣淯安也摘19分，台啤92比87力挫金酒，除拿4連勝，更跟暫居龍頭的金酒之間勝差僅剩半場，台啤總教練周俊三說：「我們從下周一到初三連放10天！」

「原則上我們下周一舉辦球隊尾牙，然後就放到大年初三，初四開始練球，」周俊三說，「我們也讓兩名洋將去附近亞洲國家度假，我知道的是，塞瑟夫考慮飛往泰國，愛德則是前往菲律賓，希望能讓他們在過年期間好好放鬆一下。」

回顧上半季整體狀況，周俊三表示，要不是遭逢傷兵困擾(蔣淯安、黃泓瀚等人都曾受傷)，台啤戰績應可更好，「幸好我們後來挺住了，但還不算是非常好，就跟我不斷重申的，我們要成為真正的A級球隊，確實還需好好學習修正。」

就算無奈中止3連勝，更在上半季最後1戰輸球收場，金酒仍以16勝9敗戰績，確定搶到上半季龍頭位置，金酒執行教練吳俊雄說：「這是我們隊史首次能在上半季位居龍頭，足夠看出我們的進步或成長，也是對於全隊的肯定。」

相較於台啤爽放10天年假，吳俊雄語帶保留表示，下周球隊仍會正常訓練，然後到了周末開始放到大年初四或初五，等於最多放7到8天左右，「夏普應該會返美休息，佐藍則是繼續待在台灣，因為他老婆會在2月初來台會合。」

沒想到一旁被吳俊雄帶來記者會的寶貝兒子，竟然突然出聲替記者會收尾，「我覺得今天金酒輸得很慘！」讓吳俊雄當場滿臉尷尬，卻引爆整個記者室瘋狂笑聲。

(中時電子報)