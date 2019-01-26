北漂最愛「摩德年代-松江南京」 凝聚溫度的深夜咖啡廳

2019年01月26日 21:14 中時 徐力剛

完整保留老屋紅磚牆設計，陽光沿天井灑落充滿文青氣息。（徐力剛攝）

招牌甜點「抹茶摩德塔」（圖下）甜而不膩，售價200元／單點。（徐力剛攝）

超高CP值鹹點「田園鮮蔬鹹派」，隨餐附贈「水果優格」、「德國麵包」，售價260元／套。（徐力剛攝）

新品「藍莓白巧克力磅蛋糕」（圖前）口感扎實，搭配現沖咖啡享用口感最佳，售價130元／單點。（徐力剛攝）

「摩德年代-松江南京」由店長張言愷（圖左）、創辦人江御銘（圖右）聯手打造，營造有溫度的咖啡館。（徐力剛攝）

店長現場示範手沖咖啡，眾人沈浸於咖啡香氣餘韻中。（徐力剛攝）

手沖咖啡考驗咖啡師功力，注水速度、水溫皆會影響咖啡口感。（徐力剛攝）

店名「摩德年代-松江南京」向英國Modism文化致敬。（徐力剛攝）

華燈初上，忙碌現代人結束一天工作，拖著疲憊身軀漫步街頭，陣陣咖啡香敲醒混沌大腦，尋覓氣味軌跡來到咖啡廳「摩德年代-松江南京」，品味咖啡與手工甜點創造的異想世界，重拾心靈平靜。

坐落精華區的「摩德年代-松江南京」，臨近捷運松江南京站交通便利，夜幕升起，鵝黃色燈光輕灑地面，溫暖氣氛引領著迷途旅人前來。推開門扉，迎面而來店員親切說著「你回來啦！」，讓人打從心底溫暖起來，這正是摩德年代創辦人江御銘堅持的「放鬆」氛圍，室內30坪空間寬敞舒適，完整保留老屋原始建築，斑駁紅磚牆與大量鐵件裝飾，營造出前衛輕工業風設計，搭配耳邊響起悠揚音樂聲，讓人有種回家的溫暖感。

去年開幕的「摩德年代-松江南京」為台中「摩德年代」2號店，秉持輕鬆氛圍，店內無用餐時間限制，晚間營業至深夜12時，平均客單價落在220至280元左右，在SOHO族間享負盛名。身著格紋西裝、蓄著辮子的江御銘，給人的第一印象總是深刻，外表看似文靜內向的他，其實骨子裡藏著叛逆不羈的靈魂。

江御銘分享，創造個性咖啡廳其實不難，但如何將個性迥異的人們聚集在一起才是關鍵，品牌「摩德年代」以60年代英國Modism為靈感發想，二戰時期百業蕭條，勞工階級的年輕人想活出自我生活態度，不想向一成不變生活妥協，進而衍生出叛逆性的獨特風格，摩德年代延續傳統，在熙攘的台北，打造專屬個人伊甸園。

對咖啡廳而言，特色「美食」有畫龍點睛之效。人氣甜點「抹茶摩德塔」秉持法式手法製作，內餡調和台灣綠茶粉和丸久小山園抹茶粉，帶有甜味的綠茶能中和抹茶苦味，出餐前灑上些許馬卡龍糖粉妝點，初嘗抹茶特有香氣繚繞舌尖，尾韻帶有回甘風味，綿密慕絲以上白糖及三溫糖製作，甜而不膩口感令人驚艷。

喜愛鹹食饕客不可錯過「田園鮮蔬鹹派」，手工塔皮加入鮮奶油、雞蛋及牛奶製作，烘烤至7分熟定型後，再鋪上整層瑪茲瑞拉起司增加口感，搭配綠花椰、玉米筍及杏鮑菇等配料，再次放入烤箱燒烤，牽絲起司香濃帶勁，鮮蔬口感爽脆，在口中迸出新滋味。

隨餐附贈優格與現烤麵包也是一絕，「水果優格」為希臘式作法，崇尚食物原味，以時令鮮果取代糖分，優格入口滑順細膩、酸度低，深受女性消費者喜愛;特製「德國麵包」加入濕式酵母發酵，佐以小麥和堅果類榖物，口感扎實富含嚼勁。

美食能抒發人心，而現煮咖啡特殊香氣，更令饕客聞香下馬。店內咖啡提供義式、手沖、虹吸與冷萃4種沖煮手法，搭配每日6款以上單品咖啡豆，顧客可依個人喜好選擇;拿鐵部分則供應香草、白蘭地及太妃糖等品項，滿足不同消費族群。

(中時 )