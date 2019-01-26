澳網》大坂直美證明了自己 可維托娃也是

2019年01月26日 20:03 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

"Huge congrats to Petra. I've always wanted to play you. You've been through so much, honestly I wouldn't have wanted this to be our first match."@Naomi_Osaka_ is all class 🙏#AusOpen pic.twitter.com/8WxY6PVNc2 — #AusOpen (@AustralianOpen) 2019年1月26日

繼去年美網之後，再度於澳網封后，從亞洲傳奇名將李娜手中接過冠軍獎盃，海地、日本混血好手大坂直美無疑是今晚在墨爾本的贏家。但本屆澳網女單亞軍可維托娃（Petra Kvitova），其實是走出2016年在家中被歹徒刺傷的陰霾，重返大滿貫決賽也拚出精彩好球，賽後發言令全場動容，讓這場決賽沒有輸家。

「很高興自己還能再次打入大滿貫決賽，也恭喜大坂直美將成為新的世界第1，」可維托娃拿著亞軍獎盤致詞，聲音其實有些激動哽咽，「謝謝一直陪在我身邊的人，我才能夠再次拿起球拍，希望明年能保持健康的身體，再次回來。」

捷克女將可維托娃賽後致詞幾乎哽咽。（美聯社）

"We didn't even know if I would be able to hold the racquet again."@Petra_Kvitova's comeback story is one in a million 🌟#AusOpen pic.twitter.com/XLz2tc703i — #AusOpen (@AustralianOpen) 2019年1月26日

的確，可維托娃擁有2011、2014年溫布頓女單冠軍，2016年底住處卻被歹徒闖入，她與歹徒搏鬥時被刺傷左手腕韌帶，儘管半年後重返賽場，心理陰影才是最大障礙。這回她不但重返大滿貫決賽，第2盤面對對手3個「冠軍點」也沒有繳械，最後打出2小時又27分鐘的精彩一役。28歲的她揮別陰霾，依然大有可為。

反倒是比賽中情緒一度波動，最終及時穩住並創下日本、亞洲網壇新紀錄的大坂直美，在頒獎台上異常的冷靜和安靜。或許正如這位靦腆的21歲大女孩所言，講話真的不是她的強項。

大坂直美（右）感謝自己的團隊時，才露出靦腆的笑容。（美聯社）

「感謝可維托娃，我一直想要跟妳比賽，能在決賽遭遇我感到非常榮幸，」大坂直美說：「謝謝大家來看球，謝謝大會所有工作人員，還有我的團隊，沒有你們我做不到。之前我寫的感言，現在上來都忘記了，還是要說『謝謝大家』。」

然而，成為亞洲網壇不分男、女的第一位單打排名世界第一，以21歲之齡連拿兩個大滿貫冠軍，還有在決賽中收拾情緒的成熟度，大坂這座冠軍都實至名歸。更棒的是，去年美網奪冠卻因對手小威廉絲（Serena Williams）不滿裁判判決，使場面變調讓她淚灑頒獎典禮的陰霾，大坂直美都可以拋諸腦後，昂首前行了。

(中時電子報)