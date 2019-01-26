雲嘉南揚塵嚴重 環保署首度發布空汙警報

2019年01月26日 21:13 中時 廖德修

經濟部水利署中區水資源局集集攔河堰增加放水量，以抑制下游揚塵。（圖／環保署提供）

環保署表示，今（26）日受到強烈大陸冷氣團影響，風速增強，雲嘉南地區出現地表揚塵現象，空氣品質在橘色提醒至紅色警示等級，麥寮地區風速於下午14時達14m／s，空氣品質指標達紫色非常不健康等級（AQI為211），環保署即時發布首次空汙警報，提醒民眾減少戶外活動留在室外等採取適當防護措施。

環保署預報，雲嘉南地區入夜以前風速偏強，空氣品質多為紅色警示等級。而根據最新氣象預報，明（27）日風速減弱，揚塵現象將趨於緩和，空氣品質將在普通至橘色提醒等級。請民眾留意空氣品質變化適時做好防護，並多搭乘大眾交通工具，減少汙染排放。

環保署表示，強烈大陸冷氣團導致風速增強，引發地表揚塵現象，麥寮地區PM10濃度在中午12時達623微克／立方公尺，14時空氣品質指標達紫色非常不健康等級，環保署當時已發布首次空汙警報。除了揚塵現象，強烈大陸冷氣團也挾帶輕微境外汙染物，中部以北多在普通等級，沿海地區短時間達橘色提醒等級。

為了減低空汙，中央與地方因應揚塵現象啟動應變作為：經濟部水利署中區水資源局集集攔河堰配合揚塵應變及水情，放流量36.8約萬噸（平日約26萬噸），持續放流中。

雲林縣政府出動4台洗街車執行濁水溪沿岸鄉鎮環境清理，包括台19、濁水溪沿岸堤防道路、縣145、雲24、崙背鄉市區道路、雲10、雲4、154線、六輕聯絡道等路線，預計執行266.2公里。麥寮出海口10號越堤路低灘地噴灑三仙膠10公頃作業。並通知消防局在不妨害救災勤務下出動消防水車，針對裸露灘地定點灑水作業，麥寮地區2車次，下午1點通知麥寮公所針對營建工地加強灑水。

環保署提醒民眾注意，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間劇烈活動，同時儘量使用大眾運輸工具。可隨時留意最新空氣品質資訊，民眾可以利用空氣品質監測網資訊。

(中時 )