囝仔罵罵號 Google醫生說這玩意治小兒百病？

2019年01月26日 20:11 中時電子報 陳儷方

楊為傑：這張照片主要是開個玩笑，博君一笑。別太在意。（圖／翻攝臉書）

人手一機，網路發達，不管發生任何大小事，先上網google一下才會放心，不過，生病了，千萬不要只google就不去看醫生，兒科醫師楊為傑KUSO整理了一張表：各種症狀都可以吃益生菌解決？！楊為傑呼籲家長，不要相信某某東西可以治百病，那絕對不可能。

楊為傑說，身為兒科醫生，經常會遇到家長在網路留言區問問題，也許是臉書社團，也許是某些討論串，但看到某些留言後，感覺真的是…，楊為傑KUSO整理了一張表，症狀包括：嬰兒一直哭、半夜流汗、拉肚子、發燒、愛生氣，最後，統整出一種治百病的療法「吃益生菌」。

楊為傑說，他想分享一個概念，「用單一或幾個症狀去google或問問題，通常是得不到真正的答案」、「要找到真正的問題，必須有完整的現在病史、過去病史、理學檢查、有時候還必須增加實驗室檢查、影像檢查」，「如果有某種東西或產品，真的可以治百病。根本不用去做行銷，諾貝爾奬審查委員會自然會頒獎的」。

臉書PO文竟釣出更多治百病的偏方，「有塗精油，媽媽社團超紅，可治鼻塞、咳嗽、發燒、肚子痛、濕疹、幾乎所有症狀都有配方可用，號稱家庭醫生讓您遠離醫院遠離吃下有毒的藥～」、「塗母乳也很扯,不管什麼鬼都叫你去塗母乳」、「常常看到有某推銷人員說：她的孩子吃益生菌都沒在生病」。這些不一而足的療法，都不要相信，生病記得要去看醫生。

(中時電子報)