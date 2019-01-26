瑤瑤28歲還不想婚 原因曝光回應6個字

2019年01月26日 20:09 中時 洪秀瑛

郭書瑤分享婚姻觀。（《新娘物語》雜誌提供）

郭書瑤還沒「婚」頭。（《新娘物語》雜誌提供）

和王以綸戀愛中的郭書瑤（瑤瑤）剛拍完電視劇《通靈少女2》，放下仙姑身分，受邀擔任《Weddings新娘物語》新一期雜誌封面人物，瑤瑤直言是個會在戀愛中隨另一半改變的人，大家意外個性好強的她也會為愛遷就對方？她說：「倒也不是遷就，而是互相改變，人相處久了會吸收對方養分、互相學習，兩人一起成長很重要」。

隨著年紀漸長，身邊好姊妹的人生大事，她不但參加還參與不少前置籌備，辦一場婚禮需要經歷多少次的選擇與糾結，瑤瑤略知一二，「我是個有選擇恐懼症的人，可能光是挑婚紗這關就足以把我打敗」。因為工作中穿過太多禮服，縱然對白紗美好幻想，但幫好姊妹挑婚紗好像比挑自己的更駕輕就熟，「其實我還蠻享受於禮服秘書這個角色耶，而且看到閨蜜認同我的建議，穿上婚紗變得更美更有自信，確實很有成就感」。

她坦言以前覺得28歲會結婚，但現在滿28卻不想結了，被問到是因為工作、粉絲、還是對婚姻沒有憧憬？她說：「其實我是怕麻煩。」對於自己的理想型白紗，笑言「簡單就好」，就像小時候一心幻想迪士尼婚禮，現在看來似乎有點太少女心。回想起16歲開始打工，扛起家中經濟重擔的少女時代，她坦言是個沒有童年的早熟女孩，同學下課相約逛街，她努力半工半讀；別人假日泡在電影院約會、她有兼不完的差。

於是小小心靈中的迪士尼樂園，無疑就是一個象徵希望與歡笑的遙遠國度，直到長大後第一次自己一個人出國，終於踏進這座夢寐以求的童話世界，看著花車遊行的她竟然哭了。「那次旅行帶給我不小震撼，從小努力拚搏，換得一家溫飽，但我才驚覺自己真的錯過太多了」，努力尋回自己遺忘的童年，讓郭書瑤在堅毅外表下仍然保有童心，「每個大人都是小孩變成的，即使我的經歷讓我根本很難覺得自己是個小孩，但小心維護的那顆赤子之心，是一輩子都不會改變的」。

對瑤瑤而言，生命中每個認真愛過的人都給足她成長能量，年輕的自己，以為愛情的終點一定是結婚，但慢慢發現，婚禮只是一時的，往後的婚姻生活還有好長一大段路要走，如果能找到一個對的人辦一場夢想中的婚禮固然是幸福，但現在更嚮往著演藝生涯有所突破，對完美婚禮、對組成自己的家庭保有期待但從不強求。她直言自己是個為愛瘋狂的女生，在愛情裡始終幼稚，「談戀愛太成熟的話那多無趣」。更不希望求婚來個萬人空巷的大場面，「求婚就是要走心的，千萬不要在一票人面前逼婚，那多尷尬」，若另一半懂妳，給妳最想要的求婚橋段，也許就是可靠的依歸。

瑤瑤演過仙姑、檳榔西施和徹底轉型的拔河隊員，心中還有個夢是希望能在真的當媽之前飾演母親角色，「周遭很多朋友都說，當媽了之後，人生就前往另外一個世界」。她喜歡小孩，比同齡女孩多一份母性耐心，學生時期還曾想念幼保科，非常期待藉由戲劇先有不同體驗。

(中時 )