未婚媽媽淬鍊溫暖筆觸成瑞典重量級童書作家

2019年01月26日 20:33 中時 潘鈺楨

電影由瑞典國寶級童書作家阿思緹林格倫的生命故事改編。（捷傑提供）

電影《當幸福提早來》（BecomingAstrid）改編自世界暢銷童書《長襪皮皮》作者阿思緹林格倫（AstridLindgren）的生命故事，細膩闡述她從年少的才氣縱橫與不羈到初為人母卻與孩子分隔異地多年的心酸，動人程度可說是「只要是媽媽看了都會哭！」

電影獲選於柏林影展特別放映單元（SpecialGala）做世界首映，更得到有堪稱瑞典奧斯卡的金甲蟲獎（GuldbaggeAward）最佳影片、最佳女主角等六項入圍，並榮獲芝加哥國際電影節觀眾票選最佳外語片。

電影描述年輕時期的阿思緹，在保守的年代勇於挑戰傳統的教條，即使是在平凡的農村家庭，也遮掩不了他的文學鋒芒。才華洋溢的他終有機會可以進入當地報社工作，但也從此終結他無憂無慮的年少生活，因為突如其來的未婚生子在保守的年代讓他嘗盡苦頭，也讓順遂的生命從此轉彎。

阿思緹以生命中的苦澀淬鍊出溫暖的筆觸，寫下無數令全球孩童開心的童書，導演佩妮莉費雪克莉絲鄧森（PernilleFischerChristensen）童年時期也沉浸在阿思緹的著作，有感而發的說：「阿思緹是第一個讓我開始思考自己存在的人。」這也促成了《當幸福提早來》電影的誕生。

阿思緹是瑞典重量級作家，著作風靡全球70年、多達90種不同語言版本，是僅次於安徒生、格林兄弟等人翻譯程度最廣的童書作家。瑞典政府不僅設立了阿思緹林格倫紀念獎，2015年瑞典國家銀行發行的20克朗紙鈔中，更以阿思緹林格倫的頭像為設計，由此可見對其重視。飾演阿思緹的艾芭奧古斯特（AlbaAugust）童星出身，在《當幸福提早來》以精準的演技恰如其分的掌握住劇中從青春的少女時期到未婚生子的驚慌失措，直至堅強面對的心路歷程，洗鍊的演技令人印象深刻，也獲選為「柏林影展歐洲璀璨之星」。電影2月15日在台上映。

(中時 )