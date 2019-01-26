陸客帶豬肉製品通關 繳20萬罰款後入境

2019年01月26日 21:13 中時 廖德修

大陸旅客違規攜帶通關的豬肉乾。（圖／農委會提供）

非洲豬瘟中央災害應變中心今（26）日表示，25日開始實施針對外來人口自過去3年有發生非洲豬瘟國家（地區），違規攜帶豬肉類產品入境，經裁處20萬元（含以上）且無法當場繳清金額者，拒絕其入境的措施。今日上午10時，一位大陸旅客於桃園機場經裁罰20萬元後，當下即完成繳款，獲得放行入境。

該名大陸籍旅客今日上午自上海浦東機場搭乘春秋航空9C-8841班機入境桃園機場，攜帶豬肉乾、牛肉乾及鴨舌，總計0.2公斤未主動申報，遭關務署臺北關查獲，移送防檢局新竹分局裁罰新臺幣20萬元。

依據前述新措施，受裁罰20萬元以上之外來人口如未繳清罰款，防檢局將移請移民署依入出國及移民法第18條規定拒絕其入境。該名陸籍旅客拿到罰單後，以支付寶支付給租車公司兌現後，完成繳款程序，已順利入境。

今日另有2件我國籍旅客均違規攜帶豬肉產品，分別自澳門入境高雄小港機場（肉鬆火腿三明治）及自香港入境桃園機場（臘腸），遭罰20萬元，雖尚未繳款，但因是國人故仍能順利入境。

應變中心呼籲，春節將近，請國人轉知即將返臺的親友，切勿攜帶肉類產品回國，以防範非洲豬瘟等海外惡性動物傳染病傳入，保障國內畜禽生產安全。國人如攜帶肉製品出國旅遊，未吃完也切勿帶回國，以免違規受罰。

(中時 )