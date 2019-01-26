你有中槍嗎？這十款安卓手機遭外媒點名歷年最糟

2019年01月26日 20:27 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

hTC One M9在巴塞隆納MWC會場上出現過熱警訊，引起熱議 (圖／翻攝自mobilissimo)

安卓手機百百款，有評價相當好但也有很雷的機種，知名手機評測網站《Android Authority》就列出一份清單，挑出了歷年來10款體驗極差的手機，有7個廠牌中槍，分別是：

10.Nokia N900：N900是2009年的產品，當時Nokia尚未投奔安卓系統，採用的是自家Maemo OS系統，但操作體驗讓人詬病，觸控手感也不好。

9.小米Mix 2：為陸廠小米在2017年推出的第二代大螢幕旗艦，但拍照能力卻遠不如它牌旗艦，因此入選第九名，但去年底所推出的Mix 3則是評價相當好，扳回一成。

8.Samsung S6：三星2015年年中旗艦手機，也是三星正式告別塑膠機殼的第一款手機，工藝也讓人讚嘆，但「TouchWiz」介面操作極為不便，也無法刷機成為CyanogenMod系統，鋒頭更是都被同時間推出的edge版本搶盡。

7.OPPO R11：雖然銷售情況不錯，也幫OPPO在手機市場佔有一席之地，但硬體規格並非頂尖，UI更是被質疑抄襲蘋果，失去安卓特色，不久後OPPO推出R11s也讓不少用戶抱怨被當盤子。

6.Sony Ericsson X10：2010年Sony Ericsson推出第一款安卓機，當時的愛立信尚未被Sony併購，但明顯經驗不足，不僅UI難用，手機動輒過熱，因此入選第六。

5.Nexus 6P：這款由華為代工的Google手機，剛上架時評價不錯，但續航能力極為慘烈，用沒多久電池就耗盡，更不時發生重新開機BUG。

4.華為P10：為2017年華為旗艦，上市時引起轟動，但沒過多久陸續傳出多起拍照無故模糊災情，受災戶之多抱怨連連，卻沒獲得解決。

3.hTC Desire：為hTC踏入智慧手機第一步，但畢竟是初期作品，災情不斷，其中耗電跟操作問題一直被用戶詬病。

2.hTC DORID DNA：這款是hTC蝴蝶機改名在美販售的美國版，主打全美第一台FHD手機，但卻傳出螢幕莫名自己閃爍災情，甚至自動重開機，BUG相當多。

1.hTC M9：經歷過不少行銷爭議與換心事件的醜聞後，hTC靠著新旗艦M8重返榮耀，M8不僅佳評如潮，挽回不少粉絲的信心，然而到了M9卻又惡夢重演。M9還沒上架開賣，就在巴塞隆納MWC會場上熱當，儘管官方解釋展場為工程機，並非正式版本，但開賣後又傳出不少災情，Android Authority甚至用「災難」形容M9，直說M8、10、U11都很優秀，但M9簡直是災難。

此份榜單也引起網友熱議，不少人認為許多情形是高通的問題，並非手機原罪，也有人表示其中有些手機年代太久遠，拿來列入榜單並不公平。還有網友則是揶揄「最該入選的是hTC野火機，簡直就是專門嚇走粉絲的」。

(中時電子報)