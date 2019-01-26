被罵邪惡...艾瑪史東這樣反擊

2019年01月26日 20:53 中時 潘鈺楨

尼可拉斯霍特（中）畫上脣紅齒白的濃妝。（福斯提供）

宮鬥電影《真寵》入圍奧斯卡金像獎10項提名，包含最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳原創劇本、最佳美術設計、最佳服裝設計、最佳剪輯、最佳攝影。導演尤格藍西莫籌備劇本多年，構思以前所未見的拍攝手法來執行全片，前往伊莉莎白女王曾居住過的哈特菲爾德莊園拍攝全片，細緻營造出18世紀宮廷氛圍，實景環境、考究的美術及服裝設計，令演員們更容易入戲。

以暗黑美學著稱的尤格藍西莫，過去就不斷為作品挖掘新的拍攝手法，這次拍攝時同樣堅持使用自然光，不遷就任何天氣，也經常要求非一般正常的拍攝方式，一再挑戰攝影師極限，只為呈現更獨特的鏡頭語言。宮廷中的女性大多選擇黑白色系服裝，宮廷外的政客角力現場則依顏色來表態政治立場，男性角色被要求畫上脣紅齒白的濃妝、配戴高聳假髮，不走正統英式古裝路線，在歷史包裝下更突顯故事本身的現代性。

尤格藍西莫請來三大影后演出，一見到艾瑪史東就知道她是「艾碧嘉」的不二人選。首次與導演尤格藍西莫合作的艾瑪史東則表示，演出「艾碧嘉」這個角色曾經被指控很邪惡，但她並不認為邪惡，她只是很努力地想存活下來，「這麼想的人才邪惡！」而繼《單身動物園》後再度與尤格藍西莫合作的瑞秋懷茲演出要角「莎拉夫人」，表示：「這是一部各個層面皆臻完美的電影，劇本也非常棒，跟他合作是無法完全準備好的，最好的準備就是把自己全然的獻身給他。」電影現正上映中。

(中時 )