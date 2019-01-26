小巧又實用 宋慧喬、朴信惠都愛這款包

朴信惠在《阿爾罕布拉宮的回憶》拎著PeekabooEssentially。（品牌提供）

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宋慧喬《男朋友》背著FendiPeekabooEssentially。（品牌提供）
FENDIBEIGEPEEKABOOESSENTIALLY，建議售價13萬元。（品牌提供）
FENDIBrownandFFlogoPeekabooX-Lite，價格店洽。（品牌提供）
FENDIBROWNPEEKABOOESSENTIALLY，建議售價13萬元。（品牌提供）

宋慧喬主演的韓劇《男朋友》進入結局尾聲，她在劇裡的打扮亦備受關注。許多網友發現她在13、14集背著一個小巧又實用的包包，其實那是FENDI全新配色的「PeekabooEssentially」，小巧尺寸切合她於劇集內女性的職場需要，亦完美地襯托出優雅氣質。

朴信惠也於主演的劇集《阿爾罕布拉宮的回憶》使用同款但不同配色的PeekabooEssentially，以米色小牛皮製成的手袋配搭黑色內襯形成強烈對比，含蓄細緻的奢華格調宣示「簡單就是美」。

另一方面，崔智友最近在韓國有線電視台tvN的全新綜藝節目《CoffeeFriends》內展示Peekaboo家族的新成員PeekabooX-Lite。此新款式保留手袋的經典造型和魅力，以時尚實用的半月形袋款演繹Peekaboo設計，摒棄原創設計的中央橫桿及中層間隔，呈現在視覺和觸感上強烈鮮明卻極致柔軟的輕巧結構，亦襯托出崔智友的成熟知性美。

(中時 )

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